Die drohende Schließung des Norma-Marktes am Rehhaldenweg hat in Schorndorf Wellen geschlagen. „Die Schließung ist ein herber Verlust für die Anwohner und die Stadt“, sagte Erster Bürgermeister Thorsten Englert im Gemeinderat. Die Stadt habe erst am 8. Februar von der Vermieterin die Mitteilung über die Schließung bekommen. „Sie bat um Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Mieter“, sagte er.

Seit 14 Jahren wird ein Standort gesucht

Tatsächlich suchen laut Englert der