Nach Ratten in Kita und Jugendzentrum: Interimslösung für Kinder aus dem Spatzennest

Gute Nachrichten für die Familien mit Kindern in der Kita Spatzennest: Von kommendem Mittwoch, 5. Oktober, an werden alle Kinder der Kita Spatzennest übergangsweise in den Räumlichkeiten einer Tagespflegegruppe in Schornbach betreut. Die zuständige Behörde KVJS hat dafür die Bewilligung erteilt.

Juze zieht ins Jugendhaus Altlache

„Ich freue mich sehr, dass wir so schnell einen Ersatzstandort finden konnten und die Familien zeitnah entlastet werden. Mein Dank gilt dem Team des Fachbereichs Kindertagesstätten, das sich in den vergangenen Tagen mit kaum einem anderen Thema beschäftigt hat“, sagt Oberbürgermeister Bernd Hornikel.

Bei einer gebäudetechnischen Überprüfung war ein Rattenbefall in der Kita Spatzennest festgestellt worden, auch das Jugendzentrum Hammerschlag ist betroffen. Diese Woche wurden sieben der 15 Kinder in der Kita Wirbelwind notbetreut.

Das Jugendzentrum Hammerschlag wird im Jugendhaus Altlache einziehen. Die Öffnungszeiten des Jugendhauses werden verlängert. So wird zum Beispiel zusätzlich auch samstags geöffnet, so dass die Jugendlichen die Mitarbeitenden zu den gewohnten Zeiten im Jugendhaus Altlache antreffen können.