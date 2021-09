Im Juni 2019 hatte Ina Bühler (31) das Inubu in der Kirchgasse eröffnet. In ihrem „Upcycling-Atelier“ hatte die Ladeninhaberin alten und weggeworfenen Gegenständen neues Leben eingehaucht. Doch in Folge der Corona-Pandemie musste die 31-Jährige ihr Geschäft bereits im Juli 2021 wieder aufgeben. Von der Stadt Schorndorf erhielt sie zwar 16 Monate Starthilfe, am Ende reichte es aber doch nicht zum Überleben.

{element}

Völlig aufgeben musste die Maßschneiderin ihre Arbeit jedoch nicht.