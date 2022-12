Nach Streit im Gemeinderat: Zuschuss für Kulturforum Schorndorf wird eingefroren

Nach einem Riesentumult in der Novembersitzung gab’s in der Gemeinderatssitzung am Dienstag keine Diskussion und eine klare Mehrheit für den Antrag der Verwaltung: Der städtische Zuschuss für das Kulturforum, der in den Jahren 2021 und 2022 um zehn Prozent gekürzt wurde, wird im kommenden Jahr eingefroren – auf 301.310 Euro. CDU-Rat Max Klinger und die AfD-Fraktion stimmten dagegen, der Rest dafür.

Das galt auch für Grünen-Rätin Kirsten Katz, die bei den Haushaltsberatungen im November mit ihrer Enthaltung mit dazu beigetragen hatte, dass eine Pattsituationen entstand, die das ganze Gremium lahmlegte und die Stadt in die Lage brachte, ihren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Kulturforum nicht nachkommen zu können. Durchgefallen war auch ein Antrag der CDU, die den Zuschuss für das Kulturforum um 24.100 Euro kürzen wollte.

Kirsten Katz hatte, wie sie im Nachgang erklärte, mit ihrer Enthaltung dafür sorgen wollen, dass das Kulturforum nicht weniger, sondern mehr Geld bekommt. Tatsächlich hat die Grünen-Rätin mit ihrer Enthaltung großen Ärger auf sich gezogen. Einen Antrag auf Erhöhung des Kufo-Zuschusses stellte in der Dezembersitzung niemand.