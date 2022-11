Nach Trafo-Brand in Schorndorf-Miedelsbach: Noch immer sind Haushalte ohne Strom

Der Brand einer Trafostation in der Miedelsbacher Hanfwiesenstraße wirkt noch nach: Bis Montagmittag waren einzelne Haushalte und Firmen noch immer ohne Strom. Am Sonntagabend war es in weiten Teilen der Schorndorfer Stadtteile Miedelsbach, Haubersbronn und Buhlbronn zu einem zweistündigen Stromausfall gekommen.

Nach dem Alarm um 19.22 Uhr waren die Feuerwehrabteilungen Miedelsbach und Haubersbronn mit insgesamt drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ausgerückt. Vor Ort war auch Feuerwehrkommandant Jürgen Bruckner. Obwohl es aus der Trafostation, in der eine Schaltstation Feuer gefangen hatte, ordentlich gequalmt hat, sagt Bruckner, sei es ein überschaubarer Einsatz gewesen – aber mit umfangreichem Ausmaß und erheblichen Auswirkungen auf die Bevölkerung.

Tatsächlich, informiert Stadtwerke-Sprecherin Kathrin Welz, musste nach dem Brand, der im Kabelschacht ausgebrochen war, die komplette Trafostation vom Netz genommen und ausgetauscht werden. „So etwas ist in Schorndorf noch nie passiert.“ Wegen giftiger Dämpfe, die beim Kabelbrand ausgetreten waren, konnten die Techniker der Stadtwerke nachts nicht in der Trafostation arbeiten. „Für Bürger bestand zu keiner Zeit Gefahr“, betont Welz, kann aber zur Ursache des Brandes noch nichts sagen. Bis Montag, 12 Uhr, waren nach Auskunft der Stadtwerke große Teile der Versorgung wieder hergestellt.

Weitere Arbeiten sind notwendig

Über die Trafostation wird ein Teil des Gewerbegebiets in Miedelsbach versorgt. In Zusammenhang mit den Umschaltmaßnahmen bei der Störungsbeseitigung waren mehrere Stationen in Teilen von Buhlbronn, Miedelsbach und Haubersbronn kurzzeitig betroffen. Im Laufe des Montagvormittags haben die Stadtwerke mit Hochdruck daran gearbeitet, provisorisch das Niederspannungsnetz wieder herzustellen. „Dieses konnte Stück für Stück von der Nachbar-Station aus versorgt werden“, so Welz weiter – gibt aber zu bedenken: „Hier ist Vorsicht geboten, da geprüft werden muss, ob Kabel und angrenzende Trafostationen dem zusätzlichen Bedarf standhalten.“ Jetzt müssen alle Kabel und Einbauteile wie Niederspannungsverteilung und Mittelspannungsschaltanlage neu installiert werden. Bis zur vollständigen Versorgung aller Kunden auf allen Spannungsebenen sind noch weitere Arbeiten notwendig.