Nach Zerstörung am Osterbrunnen in Schorndorf: Kein neuer Osterschmuck

Im strömendem Regen haben am Freitagmorgen die Schorndorfer Landfrauenvereinsvorsitzende Rita Rost und Vorstandsmitglied Simoni Böhringer die kaputten Eier, die um den Osterbrunnen verteilt waren, aufgesammelt.

„Wir sind immer noch schockiert“, so Rita Rost. Wie berichtet, waren vermutlich in der Nacht auf Donnerstag zu bunten Ketten aufgefädelte Plastikeier heruntergerissen und beschädigt worden. Auch ein Holzhase fehlt.

Extra feste Schnüre verwendet

„Wir hatten extra ganz feste Schnüre genommen“, so Rita Rost kopfschüttelnd. An die beschädigten Plastikeier, die in der Tiefe des Brunnens liegen, komme man nicht heran: „Dafür muss man das ganze Gitter abmontieren.“ Neue Schnüre mit dem Osterschmuck hänge man nicht mehr auf: „Der Osterbrunnen bleibt jetzt, wie er ist“, sagen die Landfrauen enttäuscht.

Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei gestellt

Die Stadtverwaltung, beziehungsweise das Citymarketing hat in Absprache mit den Schorndorfer Landfrauen Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei gestellt. Ob man diejenigen findet, die für diesen Schaden verantwortlich sind: ungewiss.

Lektion, für diejenigen, die das angerichtet haben

Aber wenn, dann haben die Landfrauen schon eine Lektion bereit: „Wenn wir herausfinden, wer es war, dürfen diejenigen die nächsten Ostereier auffädeln – das ist nämlich ein Heidengeschäft.“