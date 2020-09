„Alle Kirchen die mitmachen, leuchten rot“, erklärt Dekanin Juliane Baur am Ende der bunten, freudigen, gelungenen „Nacht der Kirche“ in der evangelischen Stadtkirche. „Rot“, so Baur, „steht für Liebe, Leben, und es ist die Farbe des Heiligen Geistes“. Und, hmm, hatte man nach einigen Stunden abwechslungsreichen Programms das staunende Gefühl: Kirche kann auch anders, ja Kirche weiß zu leben und sogar, wie an diesem Abend, im Lachen aufzublühen.

Kirche will zeigen: „Wir sind