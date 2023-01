„Narrenwerk“: Was Edin Arapovic in seiner Galerie in Schorndorf zu bieten hat

Dass Edin Arapovic eine Galerie in Schorndorf eröffnen würde, war gar nicht geplant: Doch weil das Lädchen in dem Haus in der Gottlieb-Daimler-Straße 23 frei war, in dem er mit vier Mitbewohnern in einer WG zur Miete wohnt, hat er das „Narrenwerk“ gegründet: Donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr ist die Tür geöffnet. Zu entdecken sind Edin Arapovics eigene Werke, surreale, abstrakte Gemälde und impressionistische Landschaftsbilder, aber auch Werke anderer Künstlerinnen und Künstler. Zuletzt hat Nadine Schiek aus Korb Malereien und Collagen unter dem Titel „Smell the flowers along your way“ ausgestellt. Doch Edin Arapovic hat noch etwas zu bieten: Rahmen nach Maß.

Kontakt gesucht: Erin Arapovic schwebt ein Künstler-Stammtisch vor

Und auch wenn er noch nicht viele Kontakte zur Schorndorfer Künstlerszene geknüpft hat, der 53-Jährige will Künstlerinnen und Künstlern mit dem „Narrenwerk“ eine Plattform bieten. Er freut sich, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ihm schwebt ein Künstler-Stammtisch vor. Bisher war er nicht nur beruflich, sondern auch privat auf Fellbach konzentriert: 23 Jahre lang hat er in einem Künstlerbedarf gearbeitet, mittlerweile verdient er seinen Lebensunterhalt bei einem Schreiner und Holzdenkmalpfleger in Fellbach. Vor einem Jahr ist er nach Schorndorf gezogen. Früher, sagt Arapovic, „hat für mich die Welt hinter Waiblingen aufgehört“. Schorndorf, sagt er, habe er immer unterschätzt. Doch jetzt ist er begeistert von „der herrlichen Stadt“, dem „wunderbaren Flair“, der multikulturellen Atmosphäre, dem besonderen Lebensgefühl in der Weststadt, der offenen und herzlichen Art der Menschen.

Zur Geschichte des Gebäudes, in dem viele Jahre eine Bäckerei zu finden war

Und das Gebäude, in dem er jetzt wohnt und arbeitet, hat eine lange Geschichte: Vor 25 Jahren haben Sabine und Georg Reiff angefangen, das Gebäude zu renovieren. Bis vor zwei Jahren haben sie selbst in dem schmalen, hohen Haus mit dem großen Gewölbekeller gewohnt. Zur Geschichte kann das Ehepaar nicht viel mehr sagen, als dass es dort mal eine Bäckerei gegeben hat: Anstelle der ehemaligen Backstube ist jetzt ein Wintergarten entstanden. Das Haus wurde, vermutet Sabine Reiff, im Jahr 1648 erbaut, also nach dem Stadtbrand von 1634. Nebenan, im großen Eckhaus, war viele Jahre die Firma Strähle zu finden. Hier absolvierte Reiffs Vater, Paul Ernst Strähle, Motorsportpionier und Sohn des Flugpioniers Paul Strähle, eine mechanische und kaufmännische Ausbildung im elterlichen Auto- und Motorradhandel.

Über das Gebäude, in dem sich die Galerie „Narrenwerk“ befindet, hat Erhard Schaukal, seit Jahren an Schorndorfer Stadtgeschichte interessiert, weitere Informationen aus dem Schorndorfer Adressbuch von 1897: Als Erster aufgeführt ist dort Eugen Bauer, der in dem Gebäude von 1890 an eine Bäckerei mit Wirtschaft betrieb. Damals lautete die Adresse noch Hauptstraße 286, später Untere Hauptstraße 23. 1889 übernahm Ernst Beutel Bäckerei und Wirtschaft, fünf Jahre später Karl Stuber und 1925 Ulrich Rentschler.

Im Adressbuch von 1934 ist Hugo Neubrander als Bäcker aufgeführt. Bis die Drogerie Max Stückle im Jahr 1964 die Räume übernahm, war hier die Bäckerfamilie Neubrander aktiv. An die Bäckerei, von Emil und Otto Neubrander im Jahr 1949 übernommen, hat Erhard Schaukal auch noch Erinnerungen: Er weiß noch gut, wie er als kleiner Bub von seiner Mutter mit dem Handwägele in der Gottlieb-Daimler-Straße geschickt wurde, beladen mit Backblechen voller Kuchen und Gutsle, die im großen Ofen der Bäckerei gebacken werden sollten.

Hier wohnte einst Frida Rentschler, Schorndorfs beste Schlittschuhläuferin

In diesem Haus, weiß Schaukal außerdem, wohnte auch Frida Rentschler. Servierfräulein und „beste Schlittschuhläuferin auf dem zugefrorenen Feuersee“. Damals, erinnert Schaukal, wurde sogar ein mitgebrachter Plattenspieler aufgestellt, damit die Eisläuferinnen und -läufer zur Musik über den Feuersee gleiten konnten.