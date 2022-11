Neu auf dem Weihnachtsmarkt Schorndorf: Private Lounges für bis zu 16 Personen zum Mieten

Der Schorndorfer Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr wieder in gewohnter Form vom 26. November bis 21. Dezember statt. Neu ist in diesem Jahr: Es wird eine große, zentrale Aufenthaltsfläche mit zwei Weihnachtstipis und vielen Sitz- und Stehmöglichkeiten geben. Ebenso haben die Besucherinnen und Besucher ab diesem Jahr die Möglichkeit, Lounges zu mieten, die von der Firma Swoboda Schorndorf KG gesponsert werden. Bis zu 16 Personen können hier gemütlich, vor Wind und Wetter geschützt, ein besonderes Weihnachtsmarkterlebnis genießen.

Mindestmietdauer beträgt zwei Stunden

Die Mietlounges sind einzeln und zusammen buchbar. In einer Lounge finden bis zu acht Personen Platz. Die Mindestmietdauer beträgt zwei Stunden, die Kosten für zwei Stunden 45 Euro, jede weitere Stunde kostet fünf Euro.

Im Buchungspaket sind Verzehrgutscheine im Wert von 32 Euro enthalten. Die Lounges stehen während der Öffnungszeit ohne feste Zeitfenster zur Verfügung. Eine Buchung ist ab sofort unter www.schorndorf.de/weihnachtsmarkt oder per 0 71 81/6 02-99 57 möglich. Das Team ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar.