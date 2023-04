Neu im Fritz-Abele-Saal der Künkelinhalle: Bilder des Schorndorfer Ehrenbürgers

Bauunternehmer, Ehrenbürger, Stifter des Künkelinpreises und talentierter Zeichner: An Fritz Abele (1915 - 1994) erinnert nicht nur ein Saal in der Barbara-Künkelin-Halle, dort hängen jetzt auch sieben seiner Federzeichnungen. Sie zeigen den Blick auf das malerische Schorndorf – mit der Römmel- und der Höllgasse, dem Gottlieb-Daimler-Geburtshaus, dem Ackerbürgerhaus im Sack, dem Marktplatz mit und ohne Wochenmarkt sowie das Stadtmuseum am Kirchplatz. An der gegenüberliegenden Wand hat die Zeichnung, die Abele im Jahr 1989, zum 40-jährigen Bestehen der vom Deutschen Alpenverein Sektion Schorndorf betriebenen Alpenrosenhütte in den Kitzbüheler Alpen angefertigt hat, einen prominenten Platz gefunden.

Der Fritz-Abele-Saal ist – neben dem Gottlieb-Daimler- und dem Reinhold-Maier-Saal – zwar der kleinste in der Künkelinhalle, doch er ist jetzt frisch renoviert. An die 10.000 Euro, sagt Hallenmanager Sven Pflug, wurden investiert, gestrichen hat die Wände während des Corona-Lockdowns das Hallen-Team in Eigenarbeit. Der Saal, für den es an die 50 Buchungen für Versammlungen, Firmen-Events, Vereins- und Aufsichtsratssitzungen pro Jahr gibt, wurde mit neuen Deckenlampen ausgestattet und ans Netzwerk der Halle angeschlossen, ein moderner Beamer sowie eine neue Leinwand sollen noch folgen.

Statt einer Leihgabe in Lila sieben Federzeichnungen

Vor zwei Jahren, erinnerte Oberbürgermeister Bernd Hornikel in seinen Begrüßungsworten, sei Hallenmanager Pflug mit der Idee, aus dem Raum einen reinen Fritz-Abele-Saal zu machen, auf Elsbeth Rommel zugegangen. Sie ist nicht nur eine Tochter von Fritz Abele, sondern auch die Vorsitzende des Preisgerichts des Künkelinpreises. Jetzt sind statt der drei kleinen Fritz-Abele-Bilder, die hier gemeinsam mit einem großen Leih-Kunstwerk von Tina Juretzek kommentarlos an der Wand hingen, dauerhaft sieben Großformate ausgestellt. Bei der Vernissage am Dienstagabend waren außerdem acht kleinere Werke an Stellwänden zu sehen.

Ihr Vater, daran erinnerte Elsbeth Rommel, habe sich zu Lebzeiten außerordentlich für die Stadt eingesetzt. Dass den Fritz-Abele-Saal jetzt ausschließlich seine Werke schmücken, das ist für sie „das i-Tüpfelchen“. Frieder Abele, der wie seine Schwestern Margret Steinhammer und Susanne Abele zur Ausstellungseröffnung gekommen war, erinnerte bei dieser Gelegenheit an den Antrieb seines Vaters: „Tradition und Fortschritt“ – verbunden mit einer großen Heimatliebe, die vor 30 Jahren zur Gründung der Künkelin-Stiftung geführt habe. Fritz Abele war für seinen Sohn „mit Leib und Seele Baumeister“ und einer, der sich auch dem Erhalt des Fachwerks in Schorndorf verschrieben hatte.

Familiäre Beziehungen zu Reinhold Maier

Und es gibt sogar eine familiäre Verbindung zu Reinhold Maier: Die Großmutter von Fritz Abele war die Schwester des Großvaters des ersten baden-württembergischen Ministerpräsidenten.

In seinem Büro, erzählt Stadtführerin Kirsten Katz am Rande der Vernissage, zu der auch einige Weggefährten des Ehrenbürgers gekommen waren, hatte Abele insgesamt drei Schreibtische stehen – einen davon ausschließlich für seine Federzeichnungen. Und Stadtmuseums-Leiterin Dr. Andrea Bergler kann von dicken, in Leder gebundenen Bänden berichten, die das Museum aus Abeles Nachlass bekommen hat – mit interessanten Erkenntnissen zur Firmen- und Stadtgeschichte.