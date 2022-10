Neu im Oskar-Frech-Bad Schorndorf: Power-Massagen gegen Stress und Verspannung

Wer im Home-Office am Küchentisch oder an einem winzigen Schreibtisch gearbeitet hat, weiß, wie verspannt sich der Nacken anfühlen und wie übel der Rücken schmerzen kann. Dass viele Menschen während des Lockdowns Probleme hatten, weiß auch Ali Dalka, der damals Masseur im Fellbacher Bad F3 war. Nach zweieinhalb Jahren Vakanz im Oskar-Frech-Bad hat er am 1. Oktober die Massageabteilung wiedereröffnet. An sieben Tagen in der Woche - auch an Sonn- und Feiertagen – will er zusammen mit seinem Team von 11 bis 20 Uhr Verspannungen und Blockaden lösen und Wellness und Entspannung anbieten.

Ayurvedische Massagen

Explodierende Energiekosten, steigende Eintrittspreise, zurückhaltende Badegäste: Es sind nicht die einfachsten Zeiten, um sich in einem Bad als selbstständiger Masseur niederzulassen, Miete zu zahlen und drei Teilzeitkräfte einzustellen. „Die Leute sind vorsichtig geworden“, sagt auch Ali Dalka. „Jeder schaut nach seinem Budget.“ Gleichwohl hat er Ende September nach sieben Jahren seinen Job als Wellnessleiter im F3 aufgegeben. Als Chef von sieben Mitarbeitern sei er dort für die Einstellung des Personals zuständig gewesen, organisierte Betrieb und Weiterbildungen und massierte nicht zuletzt auch selbst. „Ich habe aufgehört, weil ich mich selbstständig machen wollte“, sagt der 47-Jährige.

Eine Massage ist zusammen mit Sauna ideal

Dass seine Angebote wie die „Power Massage Therapy“, die ayurvedischen Massagen und das Ada Spezial gebraucht werden, daran zweifelt er nicht. Schließlich hätten zurzeit viele eine Menge Stress: „Da ist eine Ganzkörpermassage ideal, vor allem in Kombination mit der Sauna.“ Jeder, findet er, sollte sich Zeit für sich selbst nehmen. „Gerade in der Krise braucht man doch auch Abwechslung und Erleichterung.“

Ali Dalka stammt aus Antalya in der Türkei. Dort arbeitete er eigenen Angaben zufolge als Hotelfachmann und Wellnessmanager. Die Arbeit im Hotel sei Saisonarbeit gewesen, seine Frau habe in Deutschland gelebt, er neun Monate lang in der Türkei. Er beschloss, in Deutschland zu arbeiten. Schon in der Türkei hatte er sich zum Masseur ausbilden lassen, 2013 machte er dies zu seinem Hauptberuf.

Mit Massagen Vertrauen aufbauen

Seit einem Monat ist er nun in Schorndorf, und die Arbeit, sagt er, habe gut angefangen. „Viele haben sich gefreut, und meine Stammkunden aus Fellbach sind froh, dass ich nicht so weit weg bin“, sagt er. Im Oskar-Frech-Bad will er aber auch schnell neue Stammkunden finden und deshalb Vertrauen aufbauen. Vorgenommen hat er sich, in Schorndorf lange zu bleiben. „Ich habe viel erlebt“, sagt er. „Jetzt will ich meine Rente aufbauen.“

Ada heißt auf Türkisch Inselchen

Täglich von 11 bis 20 Uhr bietet er seine Ada-Wellness-Massagen an. Die Termine sollten vorher vereinbart werden, aber auch spontan seien Massagen möglich. Ada: Der Name ist übrigens die Abkürzung seines Namens Ali Dalka. Aber noch eine weitere Bedeutung hat das Wort: Ada heißt auf Türkisch Inselchen – der ideale Begriff, wie Ali Dalka findet, für eine kleine Auszeit.