Neue Ausstellung in der VHS Schorndorf: Warum Denkanstöße das Thema sind

Wege, Landschaften, Begrenzungen und manchmal auch Leere. Das sieht das Auge. Was aber ist da noch? Welche Gedanken werden beim Betrachter hervorgerufen? Welche Gefühle, Stimmungen oder auch Assoziationen?

Nie waren Denkanstöße wichtiger als in der heutigen Zeit. Der Weitblick auf die Begebenheiten der Welt, die grundsätzliche Frage nach dem Warum, Toleranz, Selbstreflektion und die Begegnungen zwischen Frau und Mann auf Augenhöhe – das sind die Themen, die Marina L. Rosenkranz in ihren Bildern versucht hat, umzusetzen.

Inwieweit sie den Betrachter in die Tiefe ziehen, ihn beeindrucken, ihn fesseln, das soll jeder selbst für sich entscheiden: Die Kunstausstellung „Denkanstöße“ wird am 15. Januar in der Volkshochschule Schorndorf eröffnet, und wird dort bis 3. März zu sehen sein.

Gedichte schreiben als Wegbegleiter

Marina L. Rosenkranz hat als Kind schon gerne gezeichnet. Die Berufswahl sei „dann irgendwie logisch gewesen“: „Ich habe Modedesign studiert, den Meisterbrief als Maßschneiderin absolviert und mich selbstständig gemacht“, erzählt die 70-Jährige. Zeichnen und Gedichte schreiben seien seit ihrer Kindheit Wegbegleiter. „Meine Faszination für Stoffe spiegelt sich in den textilen Elementen meiner Bilder wider.“ Die Kreativität im Modebereich war ihr dennoch nicht genug. Sie widmete sich zudem psychologischen Themen und machte in diesem Bereich auch eine Heilpraktiker-Ausbildung. „Die surrealistische Ausführung einzelner Exponate ist kombiniert mit psychologischen Themen. Das resultiert aus meinem Wissen, das ich durch die Heilpraktiker-Tätigkeit in Psychologie erlangt habe“, so die Künstlerin. Wie es dazugekommen ist, eine Ausstellung in der Volkshochschule zusammenzustellen?

Seit Jahren ist sie als Dozentin an der VHS tätig. Engen Kontakt habe sie zu Carmen Wirth vom Fachbereich Kunst, Gesundheit und Kulinarisches. Sie war es auch, die auf einige Bilder im Wohnzimmer von Marina L. Rosenkranz aufmerksam wurde und fragte, ob eine Ausstellung nicht denkbar wäre. „Das war vor etwa 1 ½ Jahren.“ Die Reaktion der Künstlerin war zuerst zurückhaltend, aber der Gedanke einer Ausstellung reizte dann doch.

Einzelstücke und Bildpaare

Entstanden sind 28 Exponate – darunter Gemälde, Collagen sowie zwei Skulpturenpaare – die über die drei Stockwerke in der VHS verteilt werden. „Zum einen sind es Einzelstücke, zum anderen Bildpaare, die sich in ihren Aussagen ergänzen“, erklärt die Künstlerin.

Außerdem schmücken vereinzelt Gedichte das ein oder andere Kunstwerk. Denkanstöße möchte sie geben – deshalb lautet auch der Titel der Ausstellung so. Ein Lieblingsbild habe sie nicht: „Meine Werke verkörpern alle die Anliegen, die mich beschäftigen wie beispielsweise das Vergehen der Zeit, Niederlagen als Lernprozess zu akzeptieren oder mutig genug sein, um Neues zu schaffen.“

Erwarten können die Besucher eine abwechslungsreiche, breitgefächerte Auswahl an Exponaten, deren tieferer Sinn sich laut Marina L. Rosenkranz meist erst auf den zweiten Blick offenbart.