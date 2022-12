Neue Filiale in Schorndorf: Fielmann startet mit Kampfansage an die Konkurrenz

Fünf hat es in Schorndorf bereits, jetzt gibt es in der Daimlerstadt einen weiteren Augenoptiker. Und diesmal hat ein ziemlich bekannter Name seine Filiale in der Johann-Philipp-Palm-Straße eröffnet, nämlich Fielmann, der Marktführer in Deutschland.

Marktführer will fast die Hälfte aller Brillen im Raum Schorndorf verkaufen

Der gibt sich in einer Pressemitteilung schon mal sehr selbstbewusst. Rund 10 000 Brillen werden jedes Jahr von den dreizehn Optikern in und um Schorndorf verkauft, heißt es darin. „Fast die Hälfte davon will künftig ein einziges Fachgeschäft verkaufen: die neue Niederlassung von Deutschlands Branchenprimus Fielmann“. Das ist nicht weniger als eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Auf 95 Quadratmetern Verkaufsfläche will Niederlassungsleiterin Meike Hestermann jetzt also den Markt in Schorndorf erobern. Wieso sie glaubt, dass dies auch gelingt? „Weil es nirgendwo mehr Auswahl gibt als bei uns, weil wir garantiert günstig sind und weil wir Brillen nicht nur verkaufen, sondern auch noch perfekte Beratung und kostenlosen Service bieten“, so Hestermann selbstsicher.

Fielmann will mit großer Auswahl punkten

Mehr als 1000 unterschiedliche Fassungen großer Marken und Designer werden in der neuen Fielmann-Niederlassung angeboten. Mit dabei sind auch mehrere Hundert Fassungen zum Nulltarif. „Für eine Versicherungsgebühr von nur zehn Euro gibt’s dafür eine Einstärkenbrille mit Gläsern aus dem Hause Carl Zeiss Vision“, sagt Fielmann-Regionalleiter Thomas Jung.

Die neue Filiale in Schorndorf ist übrigens eine von mittlerweile mehr als 900 Fielmann-Niederlassungen europaweit. Sie hat eine hauseigene Werkstatt, in der Reparaturen oder auch das Einschleifen neuer Gläser erledigt werden. Außerdem stehen drei Räume für Sehtests und Kontaktlinsenanpassung zur Verfügung.