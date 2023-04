Neuer Friseur in Haubersbronn: "animi ardor" will mit besonderem Konzept punkten

Es sind Räumlichkeiten mit Historie: Seit 1932 herrscht in der Wieslauftalstraße 33 in Schorndorf-Haubersbronn das Friseurhandwerk. Bis auf eine Ausnahme wurde das auch über die Generationen hinweg weitergegeben: „Unser Uropa hat damit angefangen, unser Opa hat weitergemacht – vielen wird Friseur Staib ein Begriff sein – nur unser Papa hat diesen Weg nicht eingeschlagen“, erzählt Alissa Staib und lacht. Die Räume waren über die Jahre hinweg immer wieder an Friseure vermietet worden. Nun aber wollen die 36-Jährige und ihr Bruder Florian (32) das Friseurhandwerk wieder in „Familienhand“ nehmen – allerdings ganz anders, als man es sich vorstellt. Die Geschwister selbst sind nämlich keine Friseure, haben ganz andere Berufswege eingeschlagen.

Sowohl die Urgroßeltern wie auch die Großeltern hätten die Devise weitergegeben: „Lernt was Gescheites“, so Alissa Staib. So hat sich die junge Frau für den Beruf der Wirtschaftsingenieurin entschieden, ihr Bruder ist UX-Designer (User Experience) im grafischen Kontext – quasi „die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine“, wie Florian Staib es beschreibt.

Konzept von "animi ardor": Flexible Arbeitszeiten und maximale Mitbestimmung

2019 ist die Idee gereift, das Friseurhandwerk auf eine andere Art und Weise in den familiären Räumlichkeiten neu aufzubauen. „Unser Ziel ist es, den Friseurberuf neu zu denken, das Handwerk attraktiv darzustellen und wieder Lust auf diesen Job zu machen – es ist nämlich ein toller, kreativer Beruf, der leider mit vielen Klischees behaftet ist“, sagt Staib.

„Mit drei Angestellten starten wir unser Pilotprojekt, das flexible Arbeitszeiten, maximale Mitbestimmung und absolute Transparenz bedeutet. Wir sind ein Team auf Augenhöhe“, beschreibt die 36-Jährige das Konzept. Sie und ihr Bruder werden im Hintergrund agieren. Offizielle Laden-Öffnungszeiten des „animi adore – Hairstore“ gibt es nicht. Die drei Vollzeitkräfte entscheiden selbst, wann sie arbeiten und wie viel. „Termine kann man entweder online oder über Social Media buchen, man kann anrufen oder auch gerne im Geschäft vorbeikommen, wenn es geöffnet ist“, so Alissa Staib.

Ob das Konzept so aufgehe, werde man sehen. „Wir probieren es einfach mal. Und wenn es schiefgeht, probieren wir etwas anderes“, so lautet die Devise. Eine Konkurrenz zu den drei anderen Friseuren im Ort wolle man keinesfalls aufbauen. „Wir freuen uns auch über einen Austausch.“

Innenausstattung komplett in Schwarz gehalten, damit „der Kunde strahlt“

Der Mensch beziehungsweise der Kunde stehe im Mittelpunkt. „Der Friseurbesuch sorgt immer auch für einen emotionalen Zustand: Man fühlt sich einfach besser“, weiß Florian Staib aus Erfahrung. „Wir möchten mit dem Friseurbesuch ein Erlebnis verkaufen.“ Seine Schwester stimmt zu und nickt. Sie selbst achtet bei ihrem Friseurbesuch eigentlich auf ganz banale Dinge: Wie werde ich begrüßt? Wie freundlich ist das Personal? Wie wohl fühle ich mich?

„Oft habe ich entdeckt, dass eine Unzufriedenheit bei der Ausführung des Berufs herrscht und das schlägt sich unweigerlich auf die Kundschaft nieder.“ Denjenigen, die den Beruf ergreifen wollen, „versuchen wir, die Angst zu nehmen“, sagt Florian Staib. Und was erwartet den Kunden und die Kundin? Obwohl die Innenausstattung komplett in Schwarz gehalten ist, soll eines vermittelt werden: „Hier stehst du im Mittelpunkt. Hier strahlst nur du.“

Eine Besonderheit: Der sogenannte Shampoo Chair

Sechs Plätze stehen zur Verfügung. „Wir haben es so gestaltet, dass man den einen oder anderen Stuhl aber auch verrücken kann.“ Und was für ein besonderes Feeling sorgen wird: „Für den Kunden haben wir mit unserem 'Shampoo Chair', bei dem im Liegen bei einer Massage die Haare gewaschen werden, auch die ein oder andere Überraschung.“

Für das Interesse weiterer Mitarbeiter, im Laden zu arbeiten, sind die Geschwister offen: „Gerade die flexiblen Arbeitszeiten lassen viele Wege zu. Das ist vielleicht auch für Teilzeitkräfte ansprechend. Man darf sich gerne bei uns melden“, so Alissa Staib.

Und wie sieht der Opa, mittlerweile 88 Jahre alt, das Vorhaben der Enkel? Alissa Staib und ihr Bruder mit einem Augenzwinkern: „Na ja, er freut sich für uns, sieht es aber auch kritisch. An den neuen Stil in den Räumen – ganz in Schwarz gehalten – muss er sich auch erst gewöhnen.“