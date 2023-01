Neuer Inhaber, neue Speisekarte: Hoagie's in Schorndorf jetzt in italienischer Hand

Hoagie’s Restaurant in dem kleinen Fachwerk-Häuschen zwischen Palm’scher Apotheke und Café Schreyer an der Johann-Philipp-Palm-Straße in Schorndorf ist jetzt in italienischer Hand. Das ist schon über der Eingangstür an der grün-weiß-roten Flagge auf dem Firmenschild zu erkennen: 1991 wurde hier die erste Hoagie’s-Filiale gegründet. Mittlerweile gibt es Franchise-Ableger auch in Ellwangen und Nürtingen.

In Schorndorf allerdings stehen keine Subs-Sandwiches, amerikanische Noodle-Gerichte, Flammkuchen und Donuts mehr auf der Speisekarte. Matteo Placentino, der das Schnell-Restaurant zum Jahreswechsel übernommen hat, bietet klassische italienische Speisen zum Mitnehmen an. Einen Lieferservice gibt es weiterhin: zum Nulltarif in Orte mit den Postleitzahlen 73614 bis 73650 – also von Schorndorf bis nach Plüderhausen, Miedelsbach und Winterbach. Bei längeren Anfahrtswegen werden Lieferkosten fällig.

Als Quereinsteiger hat sich der 20-Jährige mit der Hoagie’s-Übernahme den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt, den auch seine Eltern schon immer hegten. Mit Unterstützung seiner Familie – und einem erfahrenen italienischen Pizzabäcker – hat Placentino am 5. Januar eröffnet. Zuvor hat er, nach seinem Schulabschluss an der Gottlieb-Daimler-Realschule, eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei Sport Schwab in Winterbach gemacht. Vor einem halben Jahr hat er ausgelernt – und seither Gastro-Luft in der SSK-Shisha-Bar am Schorndorfer Bahnhof geschnuppert.

Starker Bezug zur italienischen Heimat: Familie stammt aus Foggia in Apulien

Obwohl in Schorndorf geboren, hat Matteo Placentino einen starken Bezug zur italienischen Heimat seiner Familie, genauer zu Foggia in Apulien. Und so gibt es im Hoagie’s auch keine Pizza mehr mit amerikanisch dickem, sondern nur noch mit dünnem italienischen Boden. Außer Pizza und Pizzaschnitten gibt es klassische italienische Speisen wie Arancini (gefüllte Reisbällchen), Panzerotti (halbmondförmige, gefüllte Teigtaschen), geröstete Bruschetta mit Tomaten, Basilikum und Knoblauch, Canottino, Pizze Fritte und Minne.

Bei Letzerem handelt es sich um eine Eigenkreation der Familie Placentino: Blätterteigtäschchen, gefüllt mit Käse, Schinken, Zwiebeln und Tomatensoße. Auf der Speisekarte stehen außerdem: italienische Wraps, ofengebackenes Panino Imbottito, Tramezzini, Boxen mit Hähnchenflügeln, Kroketten oder Meeresfrüchten sowie eine große Auswahl an Salaten. Mittags von 12 bis 14 Uhr gibt es im Hoagie’s Pastagerichte – von Rigatoni al Forno bis Lasagne – und Hackfleisch-Risotto. Und wer es süß mag, kann sich Tiramisu und mit italienischer Crème gefüllte Cannoli schmecken lassen.

Alle Speisen, versichert Matteo Placentino, werden frisch zubereitet. Viermal in der Woche bekommt das Hoagie’s eine Lebensmittel-Lieferung per Lkw aus Italien. „Wir achten auf Qualität“, sagt der 20-Jährige und bittet um Verständnis, falls es darum in der Küche mal etwas länger dauern sollte.

180 Jahre lang waren hier Bäcker, dann Generationen von Metzgern zu finden

In dem gelben Fachwerkhaus wurde das Hoagie's vor mehr als 30 Jahren gegründet – als eines der ersten Restaurants, in dem in Deutschland Subs-Sandwiches angeboten wurden. Geschäftsführerin der Hoagie’s & Subway Restaurants GmbH & CO KG ist Hatice Beliz Kocak Faber, sie hat das Unternehmen von Elisabeth Wengert-Weiss übernommen, deren Vater, Metzger Erich Wengert, das Haus 1956 gekauft hatte.

Zur Geschichte des Gebäudes weiß Erhard Schaukal, erster Ansprechpartner für Stadt- und Gastronomiegeschichte in Schorndorf, mehr: Erbaut wurde das Haus nach dem Schorndorfer Stadtbrand 1634. Als erster Besitzer ist Bäcker Matthes Claß aufgeführt, der von 1674 bis 1675 auch Bürgermeister von Schorndorf war und einer alteingesessenen Familie entstammte. Er verkaufte das unterkellerte Haus im Jahr 1647 für 500 Gulden an einen Seiler namens Matthes Eisenhardt. Danach wechselte das Haus in kurzen Abständen den Besitzer.

180 Jahre lang haben im sogenannten „Häuschen an der Straß“ Bäcker gearbeitet, im Jahr 1851 wurden sie von Metzgern abgelöst: Der aus Haubersbronn stammende Metzger Christian Reiß heiratete eine Tochter des Bäckers Christian Mahle und übernahm das Haus, für das er auch eine Schankerlaubnis hatte. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gab es dort die Wirtschaft „Zum kleinen Rathäusle“, in dem sich die Stadträte gerne zur Nachsitzung trafen. Drei Generationen, bis 1956, war hier die Metzgerei Reiß zu finden, danach die Metzgerei Wengert.