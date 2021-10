Birgit Nußbaum träumt schon lange von einem eigenen kleinen Laden. Vor einem Jahr hat sie sich ihren Traum erfüllt. Mitten in der Corona-Pandemie hat sie am 1. Oktober 2020 „Simaro Wohnart“ eröffnet. In der Hetzelgasse 40 verkauft sie seither Deko-Artikel im Shabby Chic und Vintage-Stil, das Sortiment reicht von Wohnaccessoires wie Kerzen, Servietten und Kissen über Geschenkideen aller Art bis zu Lampen und Kleinmöbeln.

„Der Start war super“, erzählt Birgit Nußbaum über die ersten