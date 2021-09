In den Gängen der Grafenbergschule ist wieder Leben eingekehrt. Schüler laufen durch das Schulhaus, machen sich auf den Weg zum Unterricht oder holen sich am Verkaufsstand etwas zu essen. Rainer Bay, neuer Rektor der Schule, ist froh darüber und hofft, dass das auch künftig so bleiben wird. Der 37-Jährige hat zum 1. September die Leitung an der Grafenbergschule übernommen.

„Wir hoffen alle, dass wir nicht in einen weiteren Lockdown gehen müssen“, sagt der zweifache Vater. Aus seiner