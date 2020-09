Immer eine kleinere Zäsur bei einem größeren Bauvorhaben ist die Grundsteinlegung. So auch jetzt beim Bauprojekt „Im Mühlenviertel“ der Firma Bonava Deutschland GmbH, die auf dem ehemaligen Pfleiderer-Areal an der Ecke Olga-/Bismarckstraße insgesamt 131 Wohnungen baut, von denen 96 als Eigentumswohnungen verkauft werden, während ein Bauteil mit 35 Wohnungen, die durchweg als mit öffentlichen Geldern geförderte und dementsprechend günstigere Mietwohnungen auf den Markt kommen, bereits an die