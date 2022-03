Viele Bauwillige haben darauf gewartet, jetzt geht es los: Die Bauarbeiten für das neue Wohngebiet Beunden in Schornbach sind in dieser Woche gestartet. Für die Erschließungsarbeiten des kleinen Wohngebietes am Ende der Beundenstraße sind die ersten Bagger angerückt. Lastwagen liefern Baumaterialien an, unter anderem die sechs Meter langen Kanalrohre, die in Kürze unter dem Wohngebiet verschwinden sollen. Aktuell kämpfen Bauunternehmen und Lastwagenfahrer aber vor allem mit der engen