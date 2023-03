Neunjährigen in Schorndorfer Flüchtlingsunterkunft vergewaltigt: Urteil gefallen

Schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes in Tateinheit mit Vergewaltigung lautete der Vorwurf, mit dem sich das Waiblinger Schöffengericht zu befassen hatte. Ort des Geschehens am 2. Dezember 2022 war die in eine Flüchtlingsunterkunft umgewandelte Schorndorfer Turnhalle in der Olgastraße.

Durch seine Tat, so der Vorsitzende Richter Martin Luippold in seiner Urteilsbegründung, habe der Angeklagte nicht nur einem neunjährigen Kind schweren Schaden zugefügt, sondern auch seinem eigenen Lebensziel. Wer innerhalb weniger Monate nach seiner Ankunft in Deutschland eine derart schwere Straftat begehe, dürfe nicht damit rechnen, hier mit offenen Armen empfangen zu werden. Wer sich ein neunjähriges Kind „schnappe“ und sich an ihm vergehe, könne auch mit keinem Verständnis rechnen.

Benebelt vom ersten Joint seines Lebens

Für den 33-jährigen Täter – damals Bewohner der Flüchtlingsunterkunft – räumte sein Verteidiger dem Gericht gegenüber ein, dass er die ihm vorgeworfene Tat womöglich begangen habe. Allerdings habe er keine Erinnerung daran, da er an diesem Tag zum ersten Mal in seinem Leben einen Joint geraucht habe und zwei Tage lang davon benebelt gewesen sei. Zu seiner Person erklärte er, dass er in Palästina geboren sei und mit vier Brüdern und vier Schwestern in Gaza aufwuchs. Nach dem Erwerb der Hochschulreife habe er den Beruf des Glasers und Fensterbauers erlernt und zehn Jahre lang einen eigenen Betrieb geführt. Da er in seiner Heimat keine Zukunftsperspektiven sah, sei er dann in die Türkei gezogen, wo er als Fensterbauer gearbeitet und zehn Monate lang einen Betrieb als Geschäftsführer geleitet habe.

Dann habe er sich erneut auf den Weg gemacht, in Richtung Deutschland, dem Ziel seiner Hoffnungen und Wünsche, wo seit 2015 bereits ein Bruder von ihm lebe. 30 Tage lang sei er durch Wälder gezogen, übersetzte für ihn der vom Gericht bestellte Dolmetscher, dreimal habe er dem Tod in die Augen geschaut. In Schorndorf sei er dann in einer Turnhalle untergebracht worden. Er habe verlangt, in einer Sprachschule Deutsch lernen zu können, eine Arbeitserlaubnis und die Verlegung in ein Hotel gefordert. Stattdessen habe er nach seinem Asylantrag, über den noch nicht entschieden sei, lediglich eine Duldung für sechs Monate erhalten.

Beschuldigter bittet Gericht um zweite Chance

Nein, versicherte er und das bestätigte auch sein Bruder im Zeugenstand, zu Kindern habe er sich noch nie hingezogen gefühlt. Er habe auch noch nie intimen Kontakt zu einer Frau gehabt, aber er wolle hier in Deutschland heiraten und eine Familie gründen, sich eine Existenz aufbauen, auch damit er seine kranken Eltern in Gaza unterstützen könne. Er wisse wohl, dass man hierzulande einen anderen Umgang mit Sexualität pflege als in seiner Heimat. Sein Bruder habe es ihm erklärt und ihm sogar ein Bordell in Stuttgart gezeigt, das er aufsuchen könne, wenn die Not zu groß werde. Allerdings sei dies „haram“, verboten. Stattdessen habe er in der Unterkunft Nacht für Nacht mit anhören müssen, wie in anderen Schlafkabinen Menschen ihre Neigungen auslebten. Was er dem kleinen Buben angetan habe, bedaure er sehr. Er kenne den Jungen, für den er wie ein Vater empfinde. Und er wisse, dass er eine Kinderseele zerstört habe, stehe auch zu seiner Verantwortung. Dem Gericht gegenüber bat er um Nachsicht und um eine zweite Chance dafür, dass er seinen Traum von einem guten Leben in Deutschland verwirklichen könne.

Den Jungen in den Duschraum gezerrt

Am Tattag, so war aus der Aussage des Kriminalbeamten, der den Fall bearbeitet hatte, der kriminaltechnischen Untersuchung des Landeskriminalamtes sowie aus der Vernehmung des Kindes durch die Waiblinger Kriminalpolizei und der nichtöffentlichen Befragung des Kindes im Gericht zu schließen, kreuzten sich in einer der Umkleidekabinen in der Turnhalle die Wege von Täter und Opfer. Der Mann stürzte sich auf den arg- und wehrlosen Jungen, fasste ihn an den Oberarmen und zog ihn in den Duschraum. Dort zog er dem Kind die Hose herunter, nahm dessen Penis in den Mund und versuchte, ihn mit einem Finger in den Anus zu penetrieren. Dann drückte er das Kind auf einen Stuhl, zog sich selbst aus und rieb seinen Penis am Oberschenkel des Jungen, der nun lauthals um Hilfe zu rufen begann. Daraufhin rannte der Angeklagte aus dem Duschraum hinaus in seine Schlafkabine und legte sich dort ins Bett. Ihm folgte der Vater des Kindes, der von den Hilferufen alarmiert worden war. Als dieser den Angeklagten stellte, erklärte der 33-Jährige, er habe den ganzen Tag das Bett noch nicht verlassen. Schließlich wurde die Polizei alarmiert. Die Familie des betroffenen Kindes lebt mittlerweile in einer anderen Unterkunft, der Beschuldigte kam nach Stuttgart in Untersuchungshaft. Sein Angebot, das Kind für die Tat finanziell zu entschädigen, wurde von dessen Familie zurückgewiesen.

Urteil: Zwei Jahre und fünf Monate Freiheitsentzug ohne Bewährung

Das Schöffengericht sah den Tatvorwurf für erwiesen. Sein Urteil lautete auf zwei Jahre und fünf Monate Freiheitsentzug ohne Bewährung. Dem Verurteilten werden zusätzlich die Verfahrenskosten auferlegt. Zugunsten des Angeklagten habe man berücksichtigt, dass er in Deutschland bis dahin straffrei geblieben sei und durch sein Geständnis dem Buben eine ausführliche, konfrontative Befragung vor Gericht erspart habe; auch dass die Tat höchstens fünf Minuten gedauert habe und dem Kind kein erheblicher körperlicher Schaden zugefügt worden sei. In der Haft habe er möglicherweise noch die Chance, sich eine Zukunftsperspektive in Deutschland zu erarbeiten, gab ihm der vorsitzende Richter mit auf den Weg. Dies habe er selbst in der Hand. Nachdem der Vertreter der Staatsanwaltschaft, der Angeklagte und sein Verteidiger auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil sofort rechtskräftig.