Neustart für das Metropol-Kino in Stuttgart? Das sind die Pläne des Traumpalast-Chefs

„Ich weiß tatsächlich nicht genau, wann ich mit allem starten kann. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, auch wenn sich die Verhandlungen mit der Union Investment als Vermieterin in der Endphase befinden. Ich bin bereit für die Unterzeichnung, hier und da gibt es aber noch unterschiedliche Auffassungen, die wir noch abklären“, sagt Traumpalast-Chef Heinz Lochmann.

Seit fast zwei Jahren ist das Metropol-Kino an der Bolzstraße in der Stuttgarter City geschlossen. Vor dem denkmalgeschützten Haus, dessen Fassade Teile des alten Stuttgarter Bahnhofs enthält, haben Demonstranten in den vergangenen Monaten regelmäßig den kulturellen Erhalt des Kinos gefordert. Viele Gespräche wurden seither geführt, um dieses bedeutsame Gebäude in seiner Art zu erhalten.

Der Denkmalschutz hat die Boulder-Pläne der Union Investment als Eigentümerin zwar gestoppt, doch noch immer steht nicht ganz genau fest, wann Heinz Lochmann im jetzigen Rohbau mit dem Innenausbau und schließlich dann mit dem Kino-Betrieb loslegen kann.

Kinostühle müssen bestellt und Kabel verlegt werden

„Es passt alles in diese Zeit der Unsicherheiten“, sagt Heinz Lochmann nachdenklich. Die Union Investment „lässt sich derzeit alle Zeit der Welt“, die Verhandlungen ganz abzuschließen. „Ich ticke da anders. Den einen oder anderen Punkt müssen wir noch aufgreifen.“ Nun gut. Er warte ab. „Das Jahr 2023 ist schnell da. Ich kann keinen exakten Termin festlegen, wann das Metropol wieder seinen Betrieb aufnehmen kann“, so Lochmann weiter. Es hänge ja noch vieles mehr an der Planung: „Wie sieht es mit den Lieferketten und dem ganzen Material aus? Wann können beispielsweise die Stühle für den Kinosaal da sein? Neue Kabel müssen auch verlegt werden. Und so weiter“, beschreibt der Kino-Chef seine Gedanken. Da die Architektur nicht verändert werden dürfe, würde es dort auch künftig drei Kino-Säle geben.

Der neue Innenausbau sei nötig. Als die letzten Betreiber des Metropols, die Innenstadtkinos, die wenige Schritte weiter Filmsäle betreiben, Ende 2020 aus dem zentralen Gebäude ausgezogen sind, hatten sie das gesamte Kinomobiliar ausgebaut – aufgrund der Rückbau-Verpflichtung der Eigentümer musste das gemacht werden.

Im Rohbau hat sich bisher an Umbauarbeiten noch nicht viel getan. Allerdings wurde dieser Ende Oktober kulturell genutzt: Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) Baden-Württemberg hatte für das Festival „Architekturnovember“ mit dem Titel „Was kann Baukultur kann was?“ die Idee, das verwaiste Metropol vom 27. bis 29. Oktober zu bespielen. Das Team der Freien Tanz- und Theaterszene Stuttgart (FTTS) konnte einsteigen, um beim Programm im Rahmen der Reihe „Interventionen“ mitzuwirken. Installationen und künstlerische Darbietungen wurden auf der Kino-Baustelle gezeigt.

Derzeit sind keine weiteren „Übergangslösungen“ geplant. Was der Inhaber der Traumpalast-Filmtheater (Schorndorf, Waiblingen, Esslingen, Biberach, Nürtingen, Backnang, Leonberg, Schwäbisch Gmünd, IMAX Leonberg, Passage Kino Hamburg) aus dem Innenbereich machen möchte? Dass der Kino-Kenner Visionen hat und diese auch, wann immer es machbar ist, umsetzt, ist nicht neu, so will er auch aus dem Metropol mehr als nur eine Filmabspielstätte machen.

Gastronomie und Kultur in anderer Form

Er denkt beispielsweise auch an Kultur in anderer Form. Obendrein soll eine neue Gastronomie entstehen. Das Metropol wird voraussichtlich seinen Namen behalten, zumindest wird es nicht in Traumpalast umgetauft.