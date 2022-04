Dass der Norma-Markt am Rehhaldenweg zum 30. Juni nach 35 Jahren schließen soll, das hat Anfang des Jahres nicht nur unter den Anwohnern für helle Aufregung gesorgt. Fassungslos zeigte sich auch das Seniorenforum und forderte die Stadt auf, dringend eine Lösung für eine zeitgemäße Nahversorgung in der Südstadt zu finden. Für den Erhalt machte sich früh auch die CDU stark und brachte als mögliche Alternative einen Cap-Markt ins Spiel, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten.