Helles Entsetzen beim Seniorenforum: Nachdem bekannt wurde, dass der Norma-Markt im Rehhaldenweg zum 30. Juni 2022 schließen wird, appelliert das Seniorenforum an Ersten Bürgermeister Thorsten Englert und die Gemeinderäte, „alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Nahversorgung in diesem Wohnquartier weiterhin zu gewährleisten“.

Schließlich wohnten in den Hochhäusern am Rehhaldenweg, erinnert Seniorenforums-Vorsitzender Dr. Heinz-Jürgen Kopmann, überwiegend ältere Menschen, die