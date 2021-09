Die neue Stadtbücherei ist derzeit das größte Projekt in Schorndorf, die finale Entscheidung darüber wurde indes bis nach der Wahl des neuen Oberbürgermeisters zurückgestellt. Einer, der Stand jetzt dagegen ist und auch sonst die Ausgaben in Schorndorf auf den Prüfstand stellen will, ist Andreas Schneider, Stadtrat und unabhängiger Kandidat fürs Amt des Oberbürgermeisters. Einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern hat sich Schneider für den Fall seiner Wahl zum Oberbürgermeister zum Ziel