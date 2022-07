Ob mit Turnschuhen oder im Rollstuhl: Schorndorfer Kita Pusteblume gibt Gas fürs Klima

Unter dem Motto „Laufen für ein gutes Klima“ hat der Rems-Murr-Kreis zum zweiten Mal Schulen und Kitas zum Klimasponsorenlauf ECOrun aufgerufen, um Kinder für den Klimaschutz zu aktivieren und ein eigenes Klimaschutzprojekt umzusetzen. Diesem Aufruf sind dieses Jahr zwölf Einrichtungen mit rund 1200 Kindern aus dem ganzen Kreis gefolgt, unter ihnen der Schorndorfer Kindergarten Pusteblume. Beim ECOrun wird Klimaschutz mit Bewegung kombiniert: Für jede Runde jedes Kindes zahlen die Sponsoren einen festgelegten Betrag. Bisher sind die Kinder von sieben Einrichtungen 8984 Runden gelaufen. Fünf weitere werden im Laufe des Monats noch folgen.

Auch Kinder im Rollstuhl sind mit von der Partie

An der Kita Pusteblume wurden die Runden nicht nur gelaufen, sondern zudem von Kindern mit Behinderung auch mit dem Rollstuhl gefahren. „Dies passt ganz zu unserem Motto: „Jeder ist anders und alle sind gleich“, alle drehen die gleichen Runden auf ihre Art“, so Kita-Leiterin Juliane Markmayer. Sie freute sich über stolze 748 Runden, wofür die Firma Catalent Hochbeete und einen Fahrradanhänger für Ausflüge in den Wald gesponsert hat.

Klimaschutz zum Mitmachen lautet das Motto des Klimaschutz-Handlungsprogramms des Rems-Murr-Kreises. „Es war schön zu sehen, mit wie viel Freude an der Bewegung die Kinder der Kita Pusteblume dieses Motto für ihr eigenes Klimaprojekt umgesetzt haben“, so Stefan Hein, Dezernent für Bauen, Umwelt und Infrastruktur. Dank der ECOruns sind viele Klimaschutzprojekte zustande gekommen: Unter anderem wird die Schillerschule Haubersbronn eine Projektwoche zum Thema Wasser sowie einen Wasserspender zur Vermeidung von Wasserflaschen finanzieren. Viele Schulen und Kindergärten nutzen das Geld, um ihre Gärten naturnah zu gestalten, Hochbeete und einen Teich anzulegen.

Kinder mit und ohne Behinderung unter einem Dach

Seit 2010 beherbergt das Kinderhaus Pusteblume in der Jakob-Degen-Straße den Schulkindergarten für 15 körperbehinderte Kinder von zwei bis sechs Jahren aus dem Kreis und die Kindertagesstätte Mäusegruppe mit 15 Kindern aus Schorndorf im Alter von eins bis sechs Jahren unter einem Dach. Kinder mit und ohne Behinderung und deren betreuende Personen pflegen nach Angaben der Kitaleiterin ein besonderes Miteinander zum einen über die selbstverständliche Begegnung innerhalb der Einrichtung, aber auch durch verschiedene Angebote und das halboffene Konzept. Die Kinder hätten die Möglichkeit, nach Absprache in anderen Gruppen zu spielen oder am Morgenkreis teilzunehmen.

Mittwochs treffen sich die Kinder zu einem großen Morgenkreis, zudem gebe es einen gemeinsamen Projekttag und gemeinsames Spielen nach dem Mittagessen für alle Kinder. Darüber hinaus würden gemeinsame Ausflüge und Waldtage geplant.

In den vergangenen beiden Corona-Jahren hatte diese Intensivkooperation indes nur sehr reduziert stattfinden können, gruppenübergreifende Aktivitäten seien kaum mehr unternommen worden. Aus diesem Grund habe das Kinderhaus das Projekt ECOrun des Rems-Murr Kreises als Gemeinschaftsprojekt ausgewählt. „Ob schnell oder langsam, im Rollstuhl, mit dem Walker oder den schnellen Turnschuhen, wir wollten alle zusammen etwas unternehmen“, so Juliane Markmayer.