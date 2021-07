Es ist so gekommen, wie es am Wahlabend am Sonntag eigentlich schon abzusehen war: Vittorio Lazaridis, der Kandidat der Grünen bei der OB-Wahl in Esslingen, hat seine Kandidatur zurückgezogen. Im ersten Wahlgang – hinter Daniel Töpfer (CDU) und Matthias Klopfer (SPD) – mit 21,6 Prozent der Stimmen auf Platz drei gelandet, hat Lazaridis am Montagnachmittag seinen Rückzug angekündigt. Er sei angetreten, um zu gewinnen, wird der 53-jährige Ministerialdirigent in der Esslinger Zeitung zitiert.