Das Rennen um den Sessel des Schorndorfer Stadtchefs ist eröffnet. An diesem Freitag ist im Staatsanzeiger die Stellenausschreibung der Stadt Schorndorf erschienen, damit beginnt die offizielle Bewerbungsfrist für den neuen Oberbürgermeister, der am 7. November gewählt werden soll. Falls an diesem Tag der sehr wahrscheinliche Fall eintritt, dass keiner der Bewerber und Bewerberinnen die absolute Mehrheit erreicht, findet drei Wochen später, am 28. November, die Stichwahl statt, bei der dann