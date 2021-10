Er ist gelernter Werber und Marketingprofi, international erfolgreicher Musik- und Eventmanager, und nun will er auch noch Oberbürgermeister in Schorndorf werden: Horst Zwipp (65) will beweisen, dass auch ein Nichtpolitiker und Mann aus der Wirtschaft erfolgreich Stadtchef werden kann. „Es funktioniert“, ist er überzeugt. Seit bekannt wurde, dass der scheidende Oberbürgermeister Matthias Klopfer neuer OB in Esslingen werden will, habe er darüber nachgedacht, sich in Schorndorf zu bewerben.