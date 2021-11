OB-Kandidat Horst Zwipp, der bei der Schorndorfer OB-Wahl im ersten Wahlgang auf 5,5 Prozent (742 Stimmen) der Stimmen kam, geht in die nächste Runde. Trotz seines für ihn enttäuschenden Ergebnisses habe er sich entschlossen, weiterzumachen, gibt er in einer Pressemitteilung bekannt. „Es liegt nicht in meinen Genen, jetzt einfach aufzugeben. Natürlich war das Ergebnis für mich enttäuschend, aber auch die drei Erstplatzierten konnten mit ihren Ergebnissen nicht wirklich überzeugen“, meint der