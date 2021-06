In den kommenden Tagen gibt es mit Sonne und Lufttemperaturen von voraussichtlich bis zu 30 Grad (Dienstag, 15.06.) richtig gutes Freibadwetter. Pünktlich dazu ist ein Bad-Besuch jetzt auch einfacher als in den vergangenen zwei Wochen. Denn: Die Testpflicht ist weggefallen. Und auch für Regentage ist bald wieder was geboten in Schorndorf: Ab Montag, 14. Juni, öffnet das Oscar-Frech-Hallenbad. Was sind die Voraussetzungen für den Badespaß?

Möglich wird die Öffnung des