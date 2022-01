Die Omikron-Welle treibt derzeit die Corona-Fallzahlen in die Höhe. Wer das Hallenbad oder die Sauna besuchen will, für den gilt deshalb derzeit die 2G-plus-Regel mit den üblichen Ausnahmen für Geboosterte, frisch Geimpfte und kürzlich Genesene. Wie wirkt sich das auf den Betrieb in Schorndorf aus?

„Wir haben fast normal geöffnet“, sagt dazu Jörg Bay, Leiter der Schorndorfer Bäderbetriebe. Im Saunabereich gebe es immer noch zwei Timeslots, für die jeweils 100 Gäste zugelassen werden.