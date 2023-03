Osterbrunnen ziert den Schorndorfer Marktplatz

Die Schorndorfer Landfrauen haben sich wieder so richtig ins Zeug gelegt und den Marktbrunnen - pünktlich zum Frühlingserwachen am Sonntag – mit etwa 4000 bunten Plastikeiern, mit üppigen Pflanzbögen und Hasenfiguren nach altem Brauch herausgeputzt. Von Frühling war am Freitagmorgen allerdings wenig zu spüren – es war zwar mild, aber es regnete und der Himmel zeigte sich grau bedeckt. Umso bunter erstrahlte der mit gepunkteten, gestreiften, gelben, roten und blauen Eiern geschmückte Osterbrunnen der Landfrauen. „Durch den Regen waren die Pflanzenbögen etwas schwerer und die Bretter im Inneren des Brunnens rutschiger“, beschreibt Landfrauen-Vorsitzende Rita Rost die Bedingungen beim Aufbau. Seit 1997 kümmern sich die Schorndorfer Landfrauen um diese Zierde des Brunnens am Oberen Marktplatz.

„Wie immer sieht der Osterbrunnen wundervoll aus und die Landfrauen haben eine fantastische Arbeit geleistet“, lobt Tanja Rörich vom Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement („TuC“). Sie ist im „TuC“-Team die Nachfolgerin von Andreas Fink und seit gut acht Wochen im Bereich Veranstaltungen aktiv. „Uns war es sehr wichtig, dass es auf jeden Fall einen Osterbrunnen gibt“, so Rörich.

Es fehlt an Grüngut

Tatsächlich hatten die Landfrauen direkt nach der Corona-Pause „ein bisschen zu kämpfen“, dass die Tradition bestehen bleibt. „Wir haben bei der Stadt Überzeugungsarbeit geleistet“, sagt Rita Rost. Einzige Einsparung: die Bepflanzung vor dem Brunnen. „Das hätte das Budget gesprengt, deshalb haben wir darauf verzichtet – unser Osterbrunnen strahlt genug“, ist die Landfrauen-Vorsitzende überzeugt.

Wie schon seit den vergangenen Jahren konnten die Landfrauen wieder auf die Unterstützung der Gärtnerei Schumacher zählen, die sich um die Grüngirlanden gekümmert hat. „Der Marktbrunnen ist ziemlich groß und damit er nach was aussieht, braucht’s schon ziemlich Material. Das ist privat nicht mehr zu stemmen. Es fehlt an Grüngut, aber auch an Frauen, die diese großen Girlanden binden können“, so die Vorsitzende.

Wenn eigentlich noch niemand wirklich an die Osterzeit denkt, beginnen schon die Planungen bei den engagierten Damen: „Begonnen haben wir bereits vor Weihnachten 2022 mit der Bestellung weiterer 2000 Eier, die wir dann im Februar mit fast 20 Frauen frisch aufgefädelt haben. Ein Ei, eine Holzkugel und vieles mehr haben wir da aneinandergereiht“, beschreibt Rost die Arbeit. Rund 4000 Eier zieren nun die Wasserquelle im Herzen der Stadt. Sie sind wie Perlen an Ketten aneinandergereiht und laufen an der Säule inmitten des Brunnens und nach außen zusammen. Weitere Eier hängen an Fäden von Bögen und hölzerne Hasen sagen sich Hallo. „Unser Fördermitglied Günther Pfeil hat die ramponierten Hasen wieder repariert und auch ergänzt.“ Der Osterbrunnen soll nicht nur ein Hingucker für die kommenden Tage sein, er soll auch beim Frühlingserwachen am Sonntag, 26. März, zum Stehenbleiben und Bewundern verleiten. Erfreuen kann man sich an dem Schmuckstück bis 17. April. „Wir möchten uns ganz herzlich bei der Gärtnerei Schumacher und dem Citymanagement für die gute Kooperation bedanken“, fügt Rita Rost noch an.

Schöne Tradition

Denn indessen ist der Brauch des Osterbrunnens nach der Pandemie-Pause nicht überall ohne weiteres aufrechtzuerhalten. Rost: „Einige Landfrauenvereine im Rems-Murr-Kreis mussten den Osterbrunnen mangels Grüngut absagen. Schade, es ist doch eine schöne Tradition und es ist ja auch ein Schmuck für jeden Ort.“

In Althütte beispielsweise gestaltete sich die Vorbereitung dieses Jahr schwer. Nach coronabedingter Pause sind den Landfrauen dort die Materialien abhandengekommen. „Manche machen jetzt dicke Backen, aber wenn wir keine Thuja und Eibe von den Bürgern bekommen, können wir auch nichts binden“, so Ilona Belz, Chefin des Vereins. Im nächsten Jahr werde man offensiver an die Beschaffung des Grünzeugs herangehen.