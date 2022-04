Osterstimmung in Haubersbronn: Brunnen vor den Heimatstuben geschmückt

Auch in diesem Jahr strahlt wieder ein Osterbrunnen mit viel Grün und tollen Farben die Bürger vor den Heimatstuben in Haubersbronn an. Das Osterbrunnen-Team des Fördervereins Haubersbronn legte einige kreative Stunden ein, um die Bögen mit frischem Grün und bunten Eiern zu schmücken und damit ein bisschen Osterflair in die Ortsmitte zu zaubern.

Ein Dankeschön für die schöne Gestaltung des Osterbrunnens geht an Renate und Klaus Aupperle, Ursel Nothdurft und die beiden Helfer Roger Ackerer und Thomas Veil, die spontan zur Unterstützung eingesprungen sind. Foto: Privat