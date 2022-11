Parkgebühren in Schorndorf sollen um 100 Prozent erhöht werden

Parkgebühren sind ein heißes Eisen in der Stadt. Während die einen drauf drängen, Autofahrer angemessen für den Platz für ihre Autos zur Kasse zu bitten, warnen andere davor, mit hohen Gebühren die Kunden zu verprellen und dem Einzelhandel schwer zu schaden. Im Zuge der Sparrunden bei den Haushaltsberatungen hat die Stadt nun deutliche Gebührenerhöhungen vorgeschlagen. Dabei geht es um die Gebühren fürs Parken auf öffentlichen Parkplätzen, aber auch um die fürs Anwohnerparken. Denn auch für die Anlieger, die von Gebührenerhöhungen lang verschont waren, soll’s teurer werden. Eigner von Elektro-Autos sollen ebenfalls zur Kasse gebeten werden.

Seit 29 Jahren nicht erhöht

Als Oberbürgermeister Bernd Hornikel hörte, dass Anlieger für Anwohnerparkausweise 30 Euro im Jahr zahlen, ist er eigenen Angaben zufolge in Lachen ausgebrochen. Angesichts der hohen Bodenpreise in der Stadt war ihm die Gebühr viel zu niedrig vorgekommen. 1993 war die Gebührenhöhe von 30 Euro im Jahr für die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises in der Bundesgebührenordnung festgelegt worden und ist in diesen 29 Jahren – im Gegensatz zu den Fahrkartenpreisen im öffentlichen Nahverkehr – nie erhöht worden. Nach Angaben der Stadt deckt die bisherige Gebühr aber weder den Verwaltungsaufwand noch die Herstellungs- und Unterhaltungskosten öffentlicher Stellplätze. Seit 2021 dürfen die Kommunen die Höhe der Bewohnerparkgebühren selbst festlegen – jetzt hat die Stadt eine neue Kalkulation vorgelegt und dafür den Bodenrichtwert aller bestehenden Anwohnerzonen herangezogen. Raus kam am Ende eine Gebühr, die ums Sechsfache höher ist als bisher und bei 180 Euro liegen soll. Bei 342 ausgegebenen Parkausweisen hatte die Stadt zuletzt rund 10.500 Euro im Jahr eingenommen. Folgt der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung, könnten in Zukunft jährlich 61.500 Euro eingenommen werden.

Sind 15 Euro im Monat zu teuer?

Im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats ist die Kalkulation auf allgemeines Verständnis gestoßen. „15 Euro im Monat kann man bezahlen“, befand etwa Tim Schopf. „Der öffentliche Raum gehört allen.“ Der SPD-Sprecher plädierte ebenso wie Simone Höfer (Grüne) und FDP/FW-Sprecher Gerhard Nickel für die Ausweitung der Anwohnerparkzonen. GLS-Rätin Miriam Müller beklagte, dass auf den Anwohnerparkplätzen nicht selten auch Fremde parkten, Simone Höfer forderte mehr Kontrollen. Am Ende war die Empfehlung an den Gemeinderat sehr eindeutig: Außer Michael Schöffler (AfD) sprach sich der Ausschuss unisono für die Erhöhung aus.

Weit weniger Einigkeit herrschte indes bei der Debatte um die Erhöhung der Parkgebühren auf dem Archivplatz, dem Unteren Marktplatz, dem Platz bei Mayer am Tor und dem Parkplatz an der Mauer. Dort soll Parken künftig doppelt so teuer werden, eine Stunde Parken damit zwei Euro, zwei Stunden sechs und drei Stunden sieben Euro kosten. Einem zweiten Vorschlag zufolge läge die Mindestgebühr bei zwei Euro, alle weiteren 15 Minuten bei 50 Cent. Öffentliche und private Parkhäuser sind von der Erhöhung der Gebühren ausgenommen. Auch die „Brötchentaste“, die zu einem freien Parken auf öffentlichen Parkplätzen für 30 Minuten berechtigt, bleibt bestehen.

2021 waren 440.000 Euro an Parkeinnahmen in die Stadtkasse geflossen. Bei einem gleichbleibenden Parkverhalten könnten mit dem von der Stadt vorgeschlagenen ersten Gebührenmodell 880.000 Euro eingenommen werden.

Warum bleiben die Kunden weg?

Ob sich dafür eine Mehrheit im Gemeinderat finden lässt? Im Verwaltungsausschuss hat Thorsten Leiter für die CDU-Fraktion schon mal Widerstand angekündigt. Damit wäre Schorndorf Spitzenreiter bei den Parkgebühren, der Innenstadt sei das nicht zuzumuten. „Die Frequenz ist zurückgegangen“, stellte er fest: „Das wäre der Todesstoß.“ Oberbürgermeister Hornikel widersprach: Der Rückgang der Frequenz habe nichts mit den Parkgebühren zu tun. Noch wurde an der Parksituation nichts geändert, erinnerte er: „Und Sie haben trotzdem ein Frequenzproblem.“ Gerhard Nickel schlug die Rückvergütung der Parkgebühren in den Läden vor. Auch wenn die Stadt in der arg angespannten Haushaltslage die Einnahmen brauchen würde: Simone Höfer erinnerte daran, dass diese Mehreinnahmen eigentlich in eine neue Mobilität gesteckt werden sollten.

Immer mehr Elektro-Autos

Über die Erhöhung der Parkgebühren wird der Gemeinderat am Donnerstag entscheiden. Schon jetzt gilt aber als sicher, dass auch die Fahrer von Elektro-Fahrzeugen zur Kasse beten werden. Der Verwaltungsausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen. Seit 2018 sind E-Autofahrerinnen und -Autofahrer in Schorndorf bei den Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen privilegiert. Doch die Zahl der angemeldeten Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet nimmt stetig zu – die Zahl der Parkplätze bleibt jedoch unverändert. Parkdruck und Parksuchverkehr steigen. Die Verwaltung hat deshalb vorgeschlagen, die Befreiung von E-Autos von den Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen zurückzunehmen. An Ladesäulen gibt’s weiter keine Parkgebühren.