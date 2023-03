Paukenschlag für Eltern: Kita-Essen in Schorndorf soll deutlich teurer werden

Erst hat Schorndorf zum neuen Kindergartenjahr die Kita-Gebühren um 3,9 Prozent erhöht, dann wurde die 50-Stunden-Ganztagsbetreuung zum Jahreswechsel gestrichen und jetzt soll auch noch das Verpflegungsentgelt in den Kitas einheitlich und kräftig erhöht werden – für den Gesamtelternbeirat „der nächste Paukenschlag“ für Schorndorfer Familien“.

Gegen eine Vereinheitlichung haben die Eltern zwar nichts – bisher zahlen sie für das Essen ganz unterschiedliche Beträge: von 54 Euro in der evangelischen Kita Volltreffer bis 130 Euro in der Konzept-e-Kita Wieslauf-Käpsele. Und es ist den Eltern laut einer Stellungnahme des Gesamtelternbeirats auch durchaus bewusst, dass angesichts des allgemeinen Preisanstiegs der vergangenen Jahre und der hohen Inflationsrate 2022 die Kosten für die Verpflegung steigen müssten. „Wir möchten Sie aber darauf hinweisen, dass es in den letzten beiden Jahren bereits eine sehr starke Konzentration der Erhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten gegeben hat.“ Für Eltern mit zwei Kita-Kindern summiere sich das Verpflegungsentgelt mit der Erhöhung auf 240 Euro im Monat – „in anderen Bundesländern kann man damit einen 50-Stunden-Platz bezahlen“.

Erhöhung des Verpflegungsentgelts: Erstmals seit 2013

Dass Schorndorf das Verpflegungsentgelt – erstmals nach zehn Jahren – von bisher 78 Euro in den städtischen Kindertagesstätten auch angesichts stetig steigender Personalkosten auf einheitlich 120 Euro für Frühstück, Mittagessen und Snack und auf 100 Euro für Mittagessen und Snack für unter und über Dreijährige anheben will, das kam auch bei den Gemeinderäten in der jüngsten Verwaltungsausschusssitzung nicht wirklich gut an: SPD-Fraktionsvorsitzender Tim Schopf findet den Schritt „sehr groß“ und könnte sich vorstellen, dass die Stadt stattdessen den Zuschuss an den Verpflegungskosten erhöht. Grünen-Rätin Simone Höfer plädierte für eine Staffelung und wünscht sich wenigstens hier eine Ermäßigung: Schließlich essen Kinder unter drei Jahren deutlich weniger als über Dreijährige. In der Kita Wirbelwind, wo bis Ende 2022 noch eigenes Küchenpersonal das Essen zubereitet hat, wurde in der Vergangenheit tatsächlich ein Unterschied gemacht: Dort lag das Verpflegungsentgelt für über Dreijährige bei 73,50 Euro und für unter Dreijährige bei 54,60 Euro.

Auch CDU-Rat Thorsten Leiter findet den Sprung „sehr heftig“ und stellte die Frage, ob man nicht vielleicht den Snack am Nachmittag weglassen könnte. Von dieser Idee zeigte sich Markus Weiß, Fachbereichsleiter Kindertagesstätten, wenig begeistert: Schließlich seien die Kinder in der Ganztagsbetreuung lange da, Obst, Knäckebrot oder Joghurt am Nachmittag seien also durchaus angebracht. Ob es eine Unterscheidung im Verpflegungsentgelt zwischen Krippen- und Kita-Kindern geben soll, wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 16. März, entscheiden müssen. In der Mischkalkulation, gab Weiß zu bedenken, haben die Aufwendungen für das Personal aber den größten Anteil – „egal wie groß oder klein das Kind ist oder wie viel es isst“.

Dass aus den Fraktionen Anträge für die Gemeinderatssitzung kommen würden, das sah OB Bernd Hornikel angesichts der Diskussion im Verwaltungsausschuss schon voraus – und tatsächlich liegt mittlerweile ein Vorschlag der FDP/FW-Fraktion vor, die das monatliche Verpflegungsentgelt zum 1. September 2023 auf 90 Euro, im Jahr darauf auf 100 Euro erhöhen und ab 1. September 2025 dann jedes Jahr aufs Neue an die Inflationsrate anpassen will. Wird zusätzlich ein Frühstück angeboten werden, sollte ein Zuschlag in Höhe von 20 Euro fällig werden.

Bisher liegt Schorndorf im Mittelfeld

Mit dem aktuell geltenden Verpflegungsentgelt von 78 Euro liegt Schorndorf – im Vergleich mit anderen Großen Kreisstädten – im Mittelfeld. In Backnang zahlen Eltern 60 Euro für das Essen in den städtischen Kitas, in Schwäbisch Gmünd 76 Euro, in Winnenden 79,80 Euro und in Fellbach 98 Euro. Allerdings, gab Fachbereichsleiter Weiß zu bedenken, seien die Essensangebote sehr unterschiedlich und darum nicht unbedingt zu vergleichen. Die Mehrheit der Großen Kreisstädte bietet nach Weiß’ Recherchen nur ein Mittagessen an. Außerdem unterscheiden neun von elf Vergleichs-Kommunen nicht zwischen Kindern unter drei Jahren und über drei Jahren.

In seiner Stellungnahme hat der Gesamtelternbeirat einen Kompromissvorschlag ausgearbeitet und schlägt vor, die Verpflegungskosten zunächst auf das bisher bestehende Höchstniveau und erst in den Folgejahren schrittweise zu erhöhen. Ein wesentlicher Aspekt in der Diskussion um die Essensentgelte ist für die Eltern auch die Erstattung im Krankheitsfall, die erst ab fünf Krankheitstagen und auch nur gegen Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung erfolgen soll. Anstatt die Kinderarztpraxen und die Familien weiter zu belasten, sollte „den Eltern hier Vertrauen geschenkt werden“. Schließlich seien berufstätige Eltern auf den Kitaplatz angewiesen und ließen ihre Kinder nicht regelmäßig zu Hause, um sich die Verpflegungskosten zu ersparen.