Der Fachkräftemangel in den Kitas hat auch Schorndorf erreicht. Vor allem in den großen Kinderhäusern, in denen in Schichtbetrieb gearbeitet wird, ist es schwer, Leute zu finden. „Der Markt wird kleiner“, sagt Markus Weiß, Fachbereichsleiter Kindertagesstätten. Extrem viele Personen arbeiteten in Teilzeit-Jobs, die ins Gefüge passen müssten. Dazu kommen strukturelle Probleme. Eins ist für den Fachbereichsleiter jedenfalls klar: Wenn Erzieherinnen und Erzieher unzufrieden sind und abwandern,