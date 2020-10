„Diese Wirtschaft tötet“, zitierte Dieter Keller Papst Franziskus aus dessen Apostolischem Schreiben „Evangelii Gaudium“, in dem das Oberhaupt der Katholischen Kirche mit Blick auf die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich davor warnte, „auf die blinden Kräfte und die unsichtbare Hand des Marktes zu vertrauen“. Erst am Sonntag habe Papst Franziskus in seiner neuen Enzyklika „Fratelli tutti“ davor gewarnt, dass die Gesellschaft nicht meinen solle, sie könne nach Covid 19 zur