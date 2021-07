Das kann ja heiter werden! Endproben beim Phoenix-Ensemble Lebenswelten. Da lümmeln auf der Bühne fünf seltsam gewandete Gestalten in einer Couchlandschaft von heute herum. Statt schicker Schränke stapeln sich schäbige Kisten im Hintergrund, die allerlei Prozentiges zu bergen scheinen. Wir befinden uns in einer Wohngemeinschaft von 2021. Gegründet von ausrangierten Göttern, an die niemand mehr glaubt, die auch sonst eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Und verblassen auch die Mythen, es