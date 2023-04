Photovoltaik für den Tafelladen Schorndorf: Eine 6000-Euro-Spende macht's möglich

Die Tafel Schorndorf kümmert sich um Bedürftige und versorgt aktuell mehr als 100 einkaufsberechtigte Kunden täglich mit günstigen Lebensmitteln. Renate Frank und Helmut Topfstedt liegt als Leiter-Team des Tafelladens aber auch der Klimaschutz am Herzen: Darum haben sie bei den Stadtwerken angefragt, ob eine Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach machbar ist. Das ist der Fall – und die Stadtwerke übernehmen nicht nur Lieferung und Installation von 48 Photovoltaik-Modulen, sie haben sich auch um die Finanzierung gekümmert.

Jeweils 3000 Euro: Spende von Süd-West-Strom und Stadtwerken

Und das ging so: Jedes Jahr können die Gesellschafter der Südwestdeutschen Stromhandels GmbH (Süd-West-Strom) mit Sitz in Tübingen, zu denen die Stadtwerke seit 2019 gehören, Vorschläge für die Weihnachtsspende machen. Der Vorschlag der Stadtwerke, die Tafel Schorndorf bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage zu unterstützen, wurde im vergangenen Jahr ausgewählt. Und das Beste ist: Die 3000-Euro-Spende von der Süd-West-Strom haben die Stadtwerke aufgestockt – ebenfalls mit 3000 Euro.

Der Tafelladen will die Photovoltaik-Anlage nutzen, um durch die Eigenproduktion von Energie Stromkosten zu sparen. Nachdem Stadtwerke-Geschäftsführer Daniel Beutel die beiden Schecks an die Tafel-Macher übergeben hat und der Vertrag im Stadtwerkgebäude auf der Au unterschrieben ist, soll die PV-Anlage in sechs bis acht Wochen auf dem Dach des Tafelladens installiert sein – mit einer Leistung von 19,69 Kilowattpeak. Begeistert, dass auf dem Gebäude im Sommer-Areal, in dem viele Jahre die Glaserei Rosteck zu finden war, eine Photovoltaik-Anlage installiert wird, sind laut Renate Frank auch Vermieter Jörg Sommer und der Schorndorfer Awo-Vorsitzende Tim Schopf. Aus statischen Gründen kann allerdings nicht das ganze Dach mit Photovoltaik-Modulen bestückt werden – tatsächlich „wird’s die Hälfte“, sagt Domenic Schumacher, PV-Manager bei den Stadtwerken.

Verzicht auf Weihnachtsgeschenke: Spende für wohltätige Projekte

Die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH verzichtet bewusst auf den Versand von Weihnachtsgeschenken und steckt das Geld stattdessen in wohltätige Projekte. Auch bei den Stadtwerken wird auf Weihnachtspräsente, gedruckte Karten und Veranstaltungen verzichtet. Stadtwerke-Geschäftsführer Beutel legt Wert darauf, gezielt Organisationen und Projekte in Schorndorf auszuwählen und somit die Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen.

Spätestens seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges und der Belegung weiterer Flüchtlingsunterkünfte hat der Ansturm auf den Tafelladen, mittlerweile in der Wilhelmstraße 8 zu finden, deutlich zugenommen. Zählte die Tafel in den Jahren 2015/16 noch zwischen 70 und 80 berechtigte Kunden, sind’s nach Auskunft von Helmut Topfstedt und Renate Frank mittlerweile mehr als 100. Die Angebote des Tafelladens, des dazugehörenden Secondhand-Kleiderladens „Querbeet“ und der Schorndorfer Radwerkstatt gelten ausschließlich für Inhaber eines Einkaufsausweises. Einkaufsberechtigt ist, wer ein bestimmtes Einkommen nicht überschreitet.