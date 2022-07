Pilotschulen für Ganztagesbetreuung in Schorndorf: Anmeldung noch möglich

An drei Schulen bietet die Stadt Schorndorf ab kommenden Schuljahr einen erweiterten Ganztagesbetrieb an (hier ein ausführlicher Artikel dazu). An den sogenannten Pilotschulen können, wie die Verwaltung nun mitteilt, nach wie vor Schülerinnen und Schüler angemeldet werden. Die Testphase des neuen Ganztagsangebots läuft an der Sommerrainschule Schornbach, der Fuchshofschule und der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen (Grundschule). Die Stadt erweitert damit vorzeitig die Infrastruktur für den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.

Wie es in der Pressemitteilung dazu heißt, liegen für das Schuljahr 2022/23 bereits zahlreiche Anmeldungen an den Pilotschulen vor.

Kooperationspartner machen AG-Angebote

Weiter schreibt die Stadt: „Die Aktivitäten in der Ganztagsbetreuung sind abwechslungsreich und vielseitig geplant. Kooperationspartner wie Vereine und Ehrenamtliche ergänzen dies durch AG-Angebote wie eine Bienen-AG, eine Forscher-AG oder verschiedene Sport-Angebote.“

Für die Anmeldung an den drei Pilotschulen gibt es eine neu eingeführte Online-Plattform unter schorndorf.de/schulkindbetreuung-pilotschulen. Anmeldungen sind dort jederzeit noch möglich.

Weitere interessierte Kooperationspartner oder Betreuungskräfte, die sich in der Schulkindbetreuung engagieren möchten, können sich bei Julian Adler, Fachbereich Schulen und Vereine, unter 07181/6023211 oder per E-Mail an schulkindbetreuung@schorndorf.de melden.

Weitere Schulen ab 2024 und in den Folgejahren

Bei den drei Pilotschulen soll es den Plänen der Stadt Schorndorf nach nicht bleiben: Nach dem Ausbau der Rainbrunnen-Grundschule, der Fuchshofschule und der Sommerrainschule Schornbach soll es an der Otfried-Preußler-Grundschule in Miedelsbach, der Schurwaldschule Oberberken und der Schillerschule in Haubersbronn weitergehen: Von 2024 an soll es in Miedelsbach ein Betreuungsangebot geben, in Oberberken ab 2025 und in Schornbach ab 2026.