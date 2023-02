Plötzlich kein Ganztag mehr: Eltern der Kita Volltreffer in Haubersbronn erbost

Keine verlässlichen Öffnungszeiten wegen chronischen Personalmangels, seit Eröffnung im März 2020 sind schon zwei Einrichtungsleiterinnen gegangen, ein ständiger Wechsel auch bei den Erzieherinnen, und jetzt ist auch noch die kommissarische Leitung ausgefallen – mit dem Ergebnis: Die Öffnungszeiten wurden „bis auf weiteres“ um zwei Stunden am Tag reduziert. Die Kita Volltreffer – wie die Kita Haldenweg in Haubersbronn seit einem Sommerfest im Juli 2022 heißt – ist für Eltern und Kinder längst kein Volltreffer mehr. Das liegt, wie immer wieder versichert wird, nicht an der Arbeit der Erzieher/-innen, sondern an ständigen Notbetreuungszeiten und am Personalmangel. Was in Gesprächen mit betroffenen Eltern aber auch deutlich zu hören ist: Es ist die Kommunikation des evangelischen Kirchenbezirks, die unzufrieden macht.

Warum etwa die Kindergartenleiterin kurz nach dem fulminanten Sommerfest 2022 – nach nicht mal einem Jahr im Amt – Knall auf Fall gehen musste, darüber rätseln die Eltern bis heute. Petra Berger, damals noch im Elternbeirat, hat auf Nachfrage zumindest diese Antwort vom evangelischen Kirchenbezirk bekommen: Es seien interne Gründe, die nur die Leitung und den Träger betreffen.

Nur noch verlängerte Öffnungszeiten von 7 bis 14 Uhr

Mit dem Ausfall der kommissarischen Leitung Anfang Februar ist die sechsgruppige Kindertagesstätte unter evangelischer Trägerschaft jetzt nicht nur führungslos, aus dem Ganztagskindergarten ist plötzlich einer mit verlängerten Öffnungszeiten geworden. Am Donnerstag, 2. Februar, hat die zuständige Kita-Geschäftsführerin im evangelischen Kirchenbezirk Schorndorf, die Nachteile fürchtet, wenn sie in der Zeitung namentlich genannt wird, den Eltern in einem Brief mitgeteilt, dass die Betreuungszeit in der U-3-Krippe und im Ü-3-Kindergarten „bis auf weiteres“ reduziert wird: von bisher 7 bis 16 Uhr auf 7 bis 14 Uhr. Eine Entspannung ist offenbar nicht in Sicht: „Da alle Vertretungskräfte bereits fest im Dienstplan verplant sind, stoßen wir bei jedem weiteren personellen Ausfall sofort an unsere Grenzen.“

Evangelischer Kindergarten sucht Einrichtungsleitung, pädagogische Fachkräfte und Integrationskraft

Für Verwunderung – und einigen Ärger – hatte ein paar Tage zuvor ein Artikel in dieser Zeitung zur Kündigungswelle im evangelischen Kindergarten Drosselweg in Plüderhausen gesorgt: Auf die Situation in den Schorndorfer Kindergärten – zu denen die Kita Volltreffer in Haubersbronn zählt – angesprochen, sagte die Geschäftsführerin auf mehrmalige Rückfrage: „Es ist keine Stelle offen.“ Und weiter: Die Personalsituation sei gut, allerdings würden in diesem Jahr altersbedingt drei Leitungskräfte in den Ruhestand gehen, weshalb vorzeitig Stellen ausgeschrieben seien, um einen guten Übergang hinzubekommen.

In einem Elternbrief hatte sie einen Tag vor der Anfrage aus der Redaktion den Eltern der Kita Volltreffer aber noch schriftlich mitgeteilt: „Durch die freien 190 Prozent bei den Zaunkönigen und 100 Prozent bei den Buntspechten sind wir leider gezwungen, die Betreuungszeit zu reduzieren.“ Und auch auf der Homepage des evangelischen Kirchenbezirks ist aktuell nicht nur die Einrichtungsleitung ausgeschrieben, gesucht sind auch pädagogische Fachkräfte und eine Integrationskraft. Mit der Widersprüchlichkeit ihrer Aussagen konfrontiert, spricht die Geschäftsführerin von „einem Missverständnis“: Sie hatte sich, angesprochen auf Schorndorfer Kitas, auf Fuchshof-, Paulus- und Versöhnungskindergarten bezogen, wo es auch keine offenen Stellen gebe. Die Haubersbronner Kita hatte sie – obwohl ihr der Brief an die Eltern des evangelischen Kindergartens Volltreffer vorgehalten wurde – bei der Anfrage angeblich überhaupt nicht auf dem Schirm.

Immerhin zwei Trostpflaster hat die Geschäftsführerin für die Eltern jetzt parat: Mit der Kürzung der Öffnungszeiten werden auch die Elternbeiträge für den Monat Februar reduziert. Und wer das Mittagessen nicht in Anspruch nimmt, muss auch nicht (mehr) dafür bezahlen. Für Februar wird also nur der niedrigere Beitrag für VÖ 7 (verlängerte Sieben-Stunden-Betreuung) fällig. Außerdem, so die Geschäftsführerin weiter, habe sie mit dem Tageselternverein Schorndorf Kontakt aufgenommen und um ein Unterstützungsangebot für die Familien gebeten, die ein erweitertes Betreuungsangebot benötigen. Und tatsächlich habe sie vom Tageselternverein die Auskunft erhalten, „dass einige freie Ressourcen verfügbar sind“. Offenbar ist es in dieser Kommunikation aber auch zu einem Missverständnis gekommen.

Tagesmütter für die Randzeiten: „Das ist unrealistisch“

Heidrun Schild, Geschäftsführerin des Tageselternvereins, kann auf Nachfrage zwar bestätigen, dass es am Donnerstagnachmittag eine Nachricht der Kita-Geschäftsführerin auf dem Anrufbeantworter des Tageselternvereins gegeben habe, mit der dringenden Bitte um Rückruf. Im Gespräch habe eine Mitarbeiterin des Vereins dieser dann aber mitgeteilt, dass es aktuell vielleicht zwei bis drei Plätze bei einer Tagesmutter in Haubersbronn und einen bei einer zweiten gebe – aber auch, dass eine Eingewöhnung von heute auf morgen nicht möglich sei. Ungeklärt sei ja auch die Frage, wie der Transport von der Kita zur Tagesmutter funktionieren soll. Heidrun Schild gibt obendrein zu bedenken, dass es für keine Tagesmutter finanziell attraktiv sei, nur die Randzeiten abzudecken, vor allem die Nachmittagsstunden seien bei Tagesmüttern unbeliebt. Dass die Kita-Geschäftsführerin „nach dem Strohhalm Tagesmutter“ gegriffen habe, ist für Schild verständlich, „es ist aber auch unrealistisch“. Freie Plätze in der Tagespflege sind äußerst rar.

Über den jüngsten Elternbrief hat sich Tobias-Kevin Lamprecht als betroffener Vater so geärgert, dass er eine wütende E-Mail nicht nur an den Kirchenbezirk, das Dekanatamt, die Redaktion der Schorndorfer Nachrichten und Oberbürgermeister Bernd Hornikel geschickt hat, sondern auch an CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp. Mit seinem Schreiben will er auf „die unerträgliche Situation“ in den Kitas im Allgemeinen und im Speziellen in der Kita Volltreffer aufmerksam machen – und fordert eine Lösung, damit sich Familie und Beruf für Eltern, wie von der Politik versprochen, vereinbaren lassen.

Für die Sorgen und Nöte der Eltern hat die Kita-Geschäftsführerin Verständnis

Seit Anfang 2023 ist sein zweijähriger Sohn in der Kita Volltreffer und seither haben „auch wir leidvolle Erfahrungen gemacht mit kurzfristigen Schließungen wegen Krankheit und fehlendem Personal“. Den letzten Elternbrief vom 2. Februar 2023, in dem den Eltern die Reduzierung der Öffnungszeiten von 7 bis 14 Uhr (statt 16 Uhr) zum 6. Februar mitgeteilt wurde, haben er und seine Frau, die beide voll berufstätig sind, am 3. Februar nur zu Gesicht bekommen, weil andere Eltern sie informiert haben und sie das Schreiben noch vor dem Wochenende in der Kita abholen konnten. Weil nur die Leitung, nicht aber die Erzieherinnen Zugriff auf das E-Mail-Postfach haben, wurde der ausgedruckte Brief in das Fach des Kindes gelegt, das am Freitag gar nicht in der Kita war. Doch auch wenn sie den Brief am Freitag beim Abholen des Kindes aus dem Fach hätten nehmen können, fragt sich der Vater: Wie soll eine so kurzfristige Maßnahme von den Eltern übers Wochenende umzusetzen sein? „Persönlich kann ich meinem Arbeitgeber nicht morgen mitteilen, dass ich ab sofort nur noch bis 13.30 Uhr arbeite.“

Für die Sorgen und Nöte der Eltern hat die Kita-Geschäftsführerin Verständnis – „ich bin selbst berufstätige Mutter“ – und sie verspricht, dass die Kommunikation mit den Eltern künftig besser laufen soll. Einmal in der Woche soll jetzt eine erfahrene Leitungskraft aus einer anderen Einrichtung die Erzieher/-innen in der Kita Volltreffer unterstützen. Dass der wichtige Elternbrief nur im Fächle der Kinder lag, das kann die Geschäftsführerin erklären: „Der Elternbeirat hat sich angeboten, die Erzieherinnen zu entlasten und den Brief zu verteilen.“ Aus diesem Grund habe sie sich selbst nicht mehr weiter darum gekümmert: „Da bin ich raus.“ Mittlerweile ist die Kommunikation anders geregelt und das Passwort für den E-Mail-Zugang der Kita für die Erzieherinnen hinterlegt. „Sie können sich sicher sein, dass das nie mehr passiert.“

In der Redaktion gemeldet hat sich auch Carla Singh. Im April wird ihr Sohn drei, noch ist er in der Spatzengruppe, dann wechselt er in die Ü-3-Betreuung. Was die Mutter, die als Lehrerin in Urbach arbeitet, am meisten ärgert: „Die ständige Notbetreuung“ – und nicht nur wegen der Lockdowns in der Corona-Pandemie. Nicht zuletzt sei sie ja auch ihrem Arbeitgeber und den Schüler/-innen verpflichtet. Da sie freitags nicht arbeitet, hat sie sogar angeboten, im Notfall im Kindergarten auszuhelfen – „das war aber nicht erwünscht“, sagt Singh und sagt über die Kita Volltreffer: „Das nervt nur noch.“ Andere Eltern haben sich in ihrer Sorge mit einem Brief direkt an Dekanin Dr. Juliane Baur gewendet, darin beklagen sie auch mangelnde Förder- und Kreativangebote: Mit ihren Kindern werde nichts mehr pädagogisch unternommen. „Sie sitzen tagelang am Webrahmen.“ Die Eltern sind enttäuscht und kündigen schon an, so schnell nicht Ruhe geben zu wollen.

Trotz eklatantem Fachkräftemangel: Keine konfessionslosen Erzieher/-innen

In ihrem jüngsten Elternbrief schreibt die Kita-Geschäftsführerin: „Wir stecken all unsere Bemühungen in die Personalgewinnung.“ Im Gespräch legt sie nach: „Wir tun alles, was wir tun können mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln.“ Die Einschränkung der Öffnungszeiten sei „der allerletzte Schritt“. Ziel ist für sie ein verlässlicher Ganztagsbetrieb. Im Moment, sagt die Geschäftsführerin, sei sie intensiv auf der Suche, dass zumindest am Nachmittag eine Notbetreuung angeboten werden kann. Doch am Fachkräftemangel könne sie nichts ändern: „Wir können uns niemanden backen.“

Vor allem für die Nachmittagsstunden ab 14 Uhr qualifizierte Erzieher/-innen zu finden, sei sehr schwierig. Doch es werde nachgesteuert, nachdem erkannt worden war, dass man Fachkräfte ausbilden, sich anders am Markt positionieren und Kontakt zu den Fachschulen pflegen muss. „Das haben wir erkannt und da tun wir was.“ Machtlos fühlt sie sich aber, was die Vorgabe der Landeskirche angeht, dass nur Bewerber/-innen, die Mitglied in einer der christlichen Kirchen sind, berücksichtigt werden können: Konfessionslose Erzieher/-innen werden nicht auf Dauer eingestellt.