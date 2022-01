Es gibt Kunden, die auf Plastiktüten so großen Wert legen, dass sie schon angekündigt haben, nicht mehr auf dem Wochenmarkt einzukaufen, wenn Salat und Kartoffeln, Äpfel und Mandarinen in Papier eingepackt werden. Doch das ist die Minderheit: An der zum neuen Jahr vom Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement angestoßenen Klimaschutz-Kampagne „Plastikfrei – Scho dabei“ beteiligt sich nicht nur schon fast die Hälfte der Marktbeschicker, auch ein Großteil der Kundschaft ist offenbar bereit,