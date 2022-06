Polizei heute auf Wochenmarkt in Schorndorf: Wie schütze ich mich vor Betrügern?

Telefonbetrüger und ihre Komplizen haben es nicht nur auf Bargeld und wertvollen Schmuck, sondern auch auf Ersparnisse bei der Hausbank und den in Bankschließfächern gelagerten Wertsachen wie Goldmünzen oder Goldbarren abgesehen. Sie gehen mit äußerst kreativen Methoden vor, als angebliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte, als sonstige Amtspersonen oder in Not geratene Enkelkinder.

Dabei setzen sie ihre Opfer mit haarsträubenden Lügengeschichten derart unter Druck, bis diese einwilligen und teilweise ihr gesamtes Erspartes verlieren.

Beamte informieren über Tricks

Täglich werden Bürger von den Betrügern über das Telefon kontaktiert. Weil die betrügerischen Anrufe jeden treffen können, informiert die Polizei heute an einem Stand auf dem Wochenmarkt in Schorndorf von 9.30 bis 12 Uhr. Dabei geht es um Tricks und wie man sich davor schützen kann. Vor Ort sind Beamte des Polizeipräsidiums Aalen.