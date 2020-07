Das Radio im Auto brummt, die Sonne scheint, es läuft bestens. Plötzlich ein hoher Piepsalarm. Ein Blick in den Rückspiegel, das Herz sinkt in die Hosentasche. Zu sehen ist ein Polizeiauto, auf dessen Dach ein roter Schriftzug leuchtet. „Stopp“ steht da. Also ran an den Fahrbahnrand. Warten, was jetzt kommt. Die Polizisten grüßen freundlich, gucken aber streng.

Und dann: „Sie haben während der Fahrt Ihr Handy benutzt.“ Leider wahr. Die Kinder gerade in der Kita abgeliefert, hatte die