Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich in der Schlichtener Straße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr einen an der Straße geparkten Smart beschädigt und dann das Weite gesucht. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

