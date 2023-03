Polizeiaktion in Schorndorf: Jugendliche Testkäufer unterwegs in Bars und Läden

Für Kinder und Jugendliche sind Alkohol und Tabak in der Öffentlichkeit verboten, ab 16 dürfen sie lediglich Bier, Wein oder Sekt in der Öffentlichkeit trinken und kaufen. Doch wie einfach ist es für unter 18-Jährige in Schorndorf, an Zigaretten, Vapes (E-Zigaretten) und Schnaps ranzukommen? Bei einer breit angelegten Polizeikontrolle, bei der jugendliche Testkäufer in Bars und Kneipen und kleinen Supermärkten, auf „Einkaufstour“ gingen, hat sich herausgestellt: Alkohol, E-Zigaretten und Ähnliches werden nicht immer, aber immer noch oft recht sorglos an Jugendliche abgegeben. Dabei, so sagte eine erschrockene Tankstellenbetreiberin, schule sie ihre eigenen Leute auf diesem Gebiet: „Aber jetzt habe ich selber nicht aufgepasst.“

37 Kneipen und Läden werden getestet

Montagnachmittag um 15 Uhr. Die 17-jährige Testkäuferin fragt an einem Kiosk in der Vorstadt nach hochprozentigem Alkohol. Der Verkäufer will wissen, wie alt sie sei. „17“, antwortet sie wahrheitsgetreu, was den Verkäufer dann aber nicht vom Verkauf abhält. Ein großer Fehler, wie er kurz darauf erfährt. Denn bei den Kontrollen in Schorndorf, Welzheim, Kaisersbach, Rudersberg, Plüderhausen und Winterbach sind nicht nur die jugendlichen Testkäufer unterwegs, sondern auch Beamte des Polizeireviers Schorndorf und der Polizeiposten, außerdem Beamte vom Bereich Gewerbe und Umwelt.

Am Ende des Tages werden 37 Kneipen, Kioske und Läden getestet worden sein. In 18 dieser Lokalitäten wird der Jugendschutz eingehalten, doch elfmal wurde den Jugendlichen Schnaps verkauft, siebenmal Tabakwaren mitgegeben. In zwei Fällen wurden die Jugendlichen aus der Raucherkneipe nicht umgehend rauskomplimentiert. In einem Laden in Schorndorf wurden der 17-Jährigen nicht genehmigte E-Zigaretten verkauft: Wegen der gefälschten Vapes aus China muss sich der Betreiber nun wegen Verstößen gegen das Tabakerzeugnisgesetz (dies regelt Inhaltsstoffe und Emissionswerte bei Tabakwaren) und gegen das Markengesetz verantworten.

Schulleiter schlagen Alarm: Vapes sind ein Problem

E-Zigaretten beziehungsweise Vapes sind bei Jugendlichen inzwischen ein echtes Problem. Schulleiter von Schorndorfer Schulen hatten im Februar bei der Stadt Alarm geschlagen, weil Vapes für die Jugendlichen oft problemlos zu bekommen sind. Die Stadt wandte sich an die Polizei, die startete nun die Kontrollaktionen. „Unter den Jugendlichen ist es cool, Vapes zu rauchen“, weiß auch Polizeioberkommissar und stellvertretender Dienstgruppenleiter Maurice Haehl. Die kleinen und bunten E-Zigaretten wirkten harmlos, sind es aber nicht. Teuer wird es aber für diejenigen, die sie an unter 18-Jährige verkaufen: Verkäufer müssen mit einem Bußgeld von 200 Euro rechnen, deren Chefs – die Betreiber von Bars, Kiosken und Läden – müssen mindestens 1000 Euro zahlen.

Viele zeigen sich sofort zerknirscht

Ob sich die Leute hinterm Tresen oder hinterm Ladentisch korrekt verhalten oder nicht: Nach den Testkäufen werden sie sofort auf ihr Verhalten angesprochen. Nicht jeder von denen, die soeben Hochprozentiges oder Zigaretten verkauft haben, scheint gleich zu verstehen, dass er gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen hat. Viele zeigen sich aber auch sofort zerknirscht. Und dann gibt es auch Leute wie Daniel Wolweslassie, der in der Café Bar 23 kellnert und der 17-jährigen Testkäuferin eine Absage erteilte, nachdem er ihren Ausweis gesehen hatte. „Sie war optisch an der Grenze“, sagt er später. „Aber ich wollte sichergehen.“

Bilanz nach Testkäufen: In Schorndorf deutlich mehr Verstöße

Dass Jugendliche in dem Raucherlokal auftauchen, komme immer wieder vor. Er wolle aber nicht verantwortlich sein, wenn was passiert. Dass er sich korrekt verhalten hat, bekommt er umgehend schriftlich: „Sie haben sich bei dem Testkauf vorbildlich an die Jugendschutzbestimmungen gehalten und leisten damit einen wertvollen Beitrag zum Schutz Minderjähriger“, heißt es auf einem Blatt des Landkreises, das die Beamten verteilen. Im umgekehrten Fall wird das Verkaufspersonal über das Ziel, Jugendliche vor den Gefahren des riskanten Alkoholkonsums zu schützen, aufgeklärt.

Letzteres ist Sinn und Zweck der Polizeiaktion. „Man versucht, auf die Leute einzuwirken“, sagt Stephan Schlotz, Leiter des Polizeireviers in Schorndorf. In Schorndorf, wo am Ende des Tages deutlich mehr Verstöße aktenkundig waren, scheint das nötiger zu sein als in den Umlandgemeinden. Vielleicht hätten die Testkäufe ja dazu beigetragen, dass sich die Verkäufer und Gastronomen künftig daran halten. Mit „großer Wahrscheinlichkeit“ soll die Polizeiaktion noch in diesem Jahr wiederholt werden.