Polizisten angegriffen und beleidigt: 28-Jähriger aus Rudersberg verurteilt

Geschrei und Beschimpfungen waren zu hören, als die erste Polizeistreife Anfang April 2022 an der Rudersberger Wohnanlage eintraf. Ein Bewohner hatte die Polizei alarmiert, ein Nachbar soll ihm Gewalt angedroht haben. Beim Versuch, den Mann festzunehmen, leistete dieser Widerstand, beschimpfte und bespuckte die Beamten. Fast ein Jahr später musste sich der 28-Jährige nun vor dem Amtsgericht Schorndorf verantworten.

Angeklagter laut Staatsanwaltschaft "hoch aggressiv"

Gleich zu Beginn der Verhandlung im Amtsgericht Schorndorf hat sich der Beschuldigte, der um einige Minuten verspätet im Gerichtssaal erschienen ist, weitgehend geständig gezeigt. Er gab zu, die eingesetzten Beamten der insgesamt vier Streifen, die nach und nach zur Verstärkung angefordert worden waren, heftig und permanent beleidigt und mit einer Flasche Desinfektionsmittel beworfen zu haben. Den Vorwurf, dasselbe danach auch mit seinem Smartphone getan zu haben, wies er jedoch zurück.

Er habe das Handy aus Frust in die Ecke geworfen, nicht aber auf eine Person im Raum. Außerdem merkte er an, dass eine Polizistin grinsend danebengestanden haben soll. „Das habe ich nicht gerade als deeskalierende Haltung empfunden“, so der Angeklagte. Letzteres konnten die anwesenden Zeugen nicht bestätigen. Einer der Beamten erinnert sich, dass alle eingesetzten Polizisten damals noch medizinische Masken tragen mussten, so dass der Gesichtsausdruck nicht zu erkennen gewesen sei. Ob das Mobiltelefon mit der Absicht, einen Polizisten zu treffen, geworfen wurde, ließ sich bei der Befragung nicht eindeutig feststellen.

Für den Staatsanwalt spielte das keine Rolle. „Die Abweichungen vom Sachverhalt sind so minimal, dass sie nichts ändern. Ihr Verhalten war nicht angemessen, Sie haben die Beamten durchgehend beleidigt und waren hoch aggressiv“, begründete er die Anklage und fügte hinzu: „Das ist mehr als nur Widerstand leisten“. Diese Ansicht teilten auch alle befragten Zeugen. Er habe eine permanente Grundaggression gezeigt, die Polizei sei das klare Feindbild gewesen, bestätigt einer der Beamten. Zudem habe man seinen psychischen Zustand schwer einschätzen können.

Ein Alkoholtest sei nicht durchgeführt worden, denn er sei ansprechbar gewesen und habe die Situation sowie alle weiteren Maßnahmen verstanden. Man habe im Anschluss das Zentrum für Psychiatrie in Winnenden kontaktiert, um den Mann vorerst dort unterzubringen. Auf die Frage der Verteidigerin, warum dieser Schritt für notwendig gehalten worden sei, antworteten die Zeugen: „Aufgrund der Eigengefährdung“. Während der Festnahme waren den Beamten offene Wunden am Handrücken des Mannes aufgefallen, die entstanden sein sollen, als dieser auf eine Tür in der Wohnung eingeschlagen hatte.

Nach eigener Aussage war der Angeklagte zuvor schon mehrmals in psychotherapeutischer Behandlung gewesen. Als sein Therapeut seine Praxis schloss, habe er die Behandlung zunächst abgebrochen, will künftig aber in stationäre Therapie gehen. Hierfür liegt ihm wohl bereits eine Zusage vor. Der 28-jährige berichtet im Gerichtssaal von einer prägenden Vergangenheit. Seine Eltern haben sich in seiner Kindheit getrennt, beide seien Alkoholiker gewesen. Dies habe dazu geführt, dass er selbst bereits im Alter von zwölf Jahren in Kontakt mit Alkohol gekommen war. Auch die Gesprächskultur in der Familie sei immer schlecht gewesen, mittlerweile seien die meisten Familienmitglieder wegen eines Erbschaftsstreits zerstritten.

28-Jähriger aus Rudersberg ist mit Urteil "wunschlos glücklich"

Zwischen den traumatischen Ereignissen seiner Vergangenheit und dem aggressiven Verhalten des Mannes konnte Strafrichterin Doris Greiner einen sehr wahrscheinlichen Zusammenhang herstellen. Es war zudem nicht das erste Mal, dass der Beschuldigte wegen einer solchen Tat vor Gericht stand. Bereits viermal war er zwischen 2019 bis 2022 wegen versuchter Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Angriffen auf Polizeibeamte angeklagt worden.

Zuletzt wurde er im Juni 2022 zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Aktivitäten bei der Therapie zu zeigen sei daher nun das Allerwichtigste, nicht zuletzt für den Beschuldigten selbst, so die Richterin. Dem stimmte der Angeklagte zu, und versicherte, bald die stationäre Behandlung anzutreten. „Er hat sich bezüglich seiner Therapie bemüht“, nahm die Verteidigerin ihren Klienten weiter in Schutz.

Unter Beachtung der Lebensumstände und der Situation des 28-jährigen fiel das Urteil schlussendlich auf eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung. Die Voraussetzung: Der Beschuldigte muss den Abschluss einer stationären Behandlung in einer geeigneten Klinik nachweisen. Er selbst zeigt sich mit diesem Urteil „wunschlos glücklich“.