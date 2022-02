Der Online-Handel macht dem Einzelhandel in den Innenstädten seit Jahren das Leben schwer. Dazu kam die Corona-Krise, die manchen Einzelhändlern die Luft abgeschnürt hat. Wie viele Geschäfte am Ende tatsächlich dichtmachen werden, ist noch gar nicht abzusehen. Um Leerständen entgegenzuwirken, einen attraktiveren Mix in der Innenstadt zu schaffen und neue Business-Ideen zu fördern, startet die Stadt ein Pop-up-Store-Projekt, das auf zwei Jahre festgelegt wird, bei Erfolg aber verlängert