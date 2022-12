Post in Schorndorf nach Wasserschaden geschlossen: Wann die Filiale öffnen soll

Verärgerung am Montagvormittag in Schorndorf. Wer bei der Postbank-Filiale in der Johann-Philipp-Palm-Straße ein Paket abholen oder aufgeben will, steht aktuell vor verschlossener Tür. Und das ausgerechnet so kurz vor Weihnachten. Die gute Nachricht: Schon am Nachmittag soll die Filiale wieder öffnen. Die Postbank-Geldautomaten im Eingangsbereich funktionieren normal.

Schäden sollen nicht schwerwiegend sein

„Das gibt's doch nicht“, stammelt ein Mann mit Paket unter dem Arm vor sich hin. Er steht vor dem verschlossenen Rolltor der Postbank-Filiale. An der Tür weist ein handgeschriebener Zettel auf einen Wasserschaden und damit einhergehenden Systemausfall hin. Auf einem zweiten Zettel gibt es einen Hinweis für alle Paketkunden: „Benachrichtigte Sendungen werden umgelagert oder gehen in die zweite Zustellung“, heißt es da. Man solle seinen Sendungsstatus verfolgen.

Den Wasserschaden bestätigt Oliver Rittmaier, Pressesprecher der Postbank. Er kann die Gemüter aber beruhigen: „Die durch das eingedrungene Wasser verursachten Schäden sind nicht schwerwiegend und werden derzeit noch behoben.“ Die gute Nachricht: „Ab 13.30 Uhr planen wir die Filiale wieder zu öffnen.“ Wer bis dahin aber trotzdem schnell einen alternativen Standort sucht, wird HIER fündig.

Info: Damit der Versand für Geschenke und Festtagsgrüße im Weihnachtstrubel nicht untergeht, haben wir die Fristen für die Paket-Dienste Hermes, DHL und Dpd zusammengefasst.