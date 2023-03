Privater Ostermarkt in Schorndorf-Buhlbronn: Was Deko-Freunde erwartet

Osterhasen mit Schleifchen am Ohr, bunt angepinselt mit Pünktchen und „Ei, Ei, Ei“-Aufschrift, gelbe Narzissen im Frühlingszauber-Glas, dazu Hundeleinen- und Schnullerparkplätze mit praktischen Haken, Vesperbrettchen mit Aufdruck, Kartenständer aus den in der Kreativszene gerade angesagten Holzklötzchen und jede Menge selbst gestaltete Schilder und Fensterscheiben mit Botschaft. Birgit Wilhelm dekoriert für ihr Leben gern – und sie liebt freche Sprüche.

Beides kombiniert, kommt so gut an, dass die 43-Jährige, die als gelernte Finanzassistentin in Teilzeit in der Finanzbuchhaltung der Rems-Murr-Kliniken Winnenden arbeitet, seit fünf Jahren nicht nur regelmäßig auf Gartenmärkten vertreten ist, sondern mit ihrer Freundin Stefanie Joos im Frühjahr und im Winter in der Garage und rund um ihr Haus Buhlbronner Käppelesäcker auch zu einem Oster- und einem Adventsmarkt einlädt: Und so gibt es am Freitag, 17. März, und am Samstag, 18. März, wieder allerlei österliche Deko und Schilder von Birgit Wilhelm sowie Kreatives aus Beton von Stefanie Joos in Schorndorf-Buhlbronn zu kaufen und zu bestaunen.

Gleich bei der Markt-Premiere: 15 selbst gestaltete Schilder verkauft

Dass sie ihre selbst gestalteten Stücke überhaupt auf Märkten und über den Instagram-Kanal Schilder_mit_Herz zum Verkauf anbietet, das hat Birgit Wilhelm tatsächlich ihrer Pfahlbronner Freundin zu verdanken: Als die vor ein paar Jahren mit dem Betongießen begann, wollte die 43-Jährige auch was Kreatives machen. Also startete sie einen Versuchsballon, ging mit auf einen Kunsthandwerkermarkt – und hat bei der Premiere gleich 15 ihrer selbst gestalteten Sprüche-Schilder verkauft. Seitdem ist die Mutter von zwei Jugendlichen dabei, hat ein Kleingewerbe angemeldet und ist im Schnitt bestimmt zehn Stunden in der Woche mit Stichsäge und Stift, Pinsel und Plotter aktiv. Stressig ist für sie die Produktion nur kurz vor den Märkten, ansonsten ist das abendliche Werkeln, Malen und Schreiben: Entspannung pur.

Sprüche aus Status-Meldungen auf Whatsapp

„Home is where the Bauch doesn’t have to be eingezogen“, „Ich muss nicht immer im Rampenlicht stehen, sitzen ist auch ok“, „Bier stellt keine Fragen, Bier versteht“ oder der: „Erkenntnis aus dem Urlaub: Gebräunte Haut wiegt 3 kg mehr“. Die Sprüche findet sie in den Status-Meldungen ihrer Kontakte auf Whatsapp und auf Instagram. Mittlerweile bekommt sie von ihren Freundinnen und Freunden auch immer wieder Originelles zugeschickt. Und es ist ja nicht so, dass Birgit Wilhelm nicht selbst kreativ wäre: „Gerade habe ich immer neue Ideen.“ Die Sprüche schreibt sie kunstvoll mit der Hand auf Schilder, Brettchen und alte Fensterscheiben. Seitdem sie sich voriges Jahr einen Plotter angeschafft hat, mit dem sich Schriftzüge und Grafiken aus Folie gestalten lassen, kann sie auch Gläser und Grablichter beschriften.

Gebastelt, sagt die 43-Jährige, habe sie schon immer gern. Einen Beruf wollte sie daraus aber nie machen: „Ich bin ein Kopfmensch.“ Darum verkauft sie auch nicht über Händler – „das ist zu aufwendig und lohnt sich nicht“ – sondern ausschließlich über Whatsapp, ihren Instagram-Kanal, nach Vereinbarung im Showroom ihres Hauses, auf Märkten in der Region, war schon in Schwäbisch Gmünd, Rechberghausen, Gaildorf, Rudersberg und Welzheim. Reich, sagt Birgit Wilhelm, werde sie mit dem Hobby nicht. Dazu kommt, dass die Märkte mit Vorbereitung, Aufbau und den vielen Stunden am Verkaufsstand auch anstrengend sind. Doch für Birgit Wilhelm und Stefanie Joos sind sie eben auch das: wertvolle Freundinnenzeit.

Osterverkauf in Schorndorf-Buhlbronn: Das sind die Öffnungszeiten

Der Osterverkauf von Birgit Wilhelm (Schilder_mit _Herz) und Stefanie Joos (Equisa_beton.kreativ) findet am Freitag, 17. März, von 14 bis 18 Uhr, und am Samstag, 18. März, von 10 bis 18 Uhr, im Käppelesäcker 4/1 in Buhlbronn statt. Für die Kundinnen und Kunden gibt es auch Kaffee, Kuchen und Sekt.